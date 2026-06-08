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Для школьников Самарской области прошел ЕГЭ по математике профильного и базового уровней

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Для школьников Самарской области прошел ЕГЭ по математике профильного и базового уровней

В Самарской области порядка 12 тысяч школьников сдавали единый государственный экзамен по математике. Уровень сложности - базовый или профильный - выпускники выбрали самостоятельно.

Профильная математика – это обязательный экзамен для получения аттестата и предоставления результатов в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

ЕГЭ по математике профильного уровня выбрали свыше 7 600 участников. Экзамен по профильной математике выпускники писали 3 часа 55 минут. В контрольных измерительных материалах было предложено 19 заданий различной сложности. Минимальный балл для получения аттестата — 27, максимальный балл за экзамен — 100.

ЕГЭ по математике базового уровня выбрали более 5 100 участников. Этот экзамен также является обязательным для получения аттестата и подачи документов в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает 21 задание, на их выполнение отводится 3 часа. Работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена участникам достаточно набрать три балла.

Для проведения экзамена в Самарской области организовано 115 пунктов проведения экзаменов, в том числе 38 – на дому.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в более чем 1250 аудиториях велось онлайн-видеонаблюдение.

В проведении экзамена было задействовано более 5 тысяч работников. Порядок в пунктах проведения ЕГЭ и на прилегающих к ним территориях обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ вели 156 аккредитованных общественных наблюдателей. Для оказания необходимой медицинской помощи в каждом пункте проведения экзамена была организована работа медицинского кабинета, закреплен медицинский работник.

«Результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней станут известны не позднее 20 июня. К 18 июня выпускники узнают результаты по русскому языку - еще одному учебному предмету, необходимому для получения аттестата и обязательному для сдачи. Напомню, что выпускные вечера в регионе пройдут 27 июня: к этой дате у нас будут все результаты для выдачи ребятам аттестатов», - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Участники смогут увидеть свои результаты на сервисе по ссылке http://checkege.rustest.ru/.

Выпускники, не набравшие на экзамене по базовой математике минимальный балл и не имеющие положительный результат на экзамене профильного уровня, смогут пересдать данный предмет в резервный день 23 июня.

 

Фото - "Образование - Самарский регион"

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