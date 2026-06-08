Ветераны СВО из Самары выиграли в товарищеском матче по мини-футболу «Герои Симбирской земли»

Соревнования проходили в Ульяновске. Самарскую команду представляли члены Ассоциации ветеранов СВО региона, в том числе участник программы «Школа героев» Максим Меделяев.

«Это была по-настоящему жаркая, честная игра. Но главным итогом встречи стала, конечно же, дружба», - подчеркнул герой.

Команда из Ульяновска вручила самарцам памятный подарок — футбольный мяч со своими подписями.

«Мы приняли решение продолжить нашу добрую традицию: этот особенный мяч мы обязательно передадим ребятам в один из детских домов нашей области, куда отправимся в ближайшее время. Напомню, прошлый памятный мяч мы подарили социально-реабилитационному центру «Феникс». Пусть эти спортивные снаряды, хранящие тепло рук настоящих защитников Отечества, заряжают детей на победы», - отметил Максим.

После матча самарские бойцы посетили современный спортивный комплекс, где ветераны СВО и мастера спорта тренируют детей, обучая их единоборствам.

Спорт — это мощнейший инструмент адаптации и социализации для ветеранов СВО. Самарская область по праву считается одним из лидеров России по развитию адаптивного спорта среди ветеранов СВО. Именно у нас впервые в стране были созданы две команды ветеранов СВО по следж-хоккею при профессиональных клубах ЦСК ВВС и «Лада». Самарское предприятие «Аналитика» разработало и запустило массовое производство саней для этого вида спорта. Здесь же появилась и любительская следж-хоккейная лига.

Также в Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта Паралимпийского комитета России. Презентационная площадка центра была представлена в рамках международного спортивного форума «Россия - спортивная держава», который проходил в столице региона осенью прошлого года.

В центре представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта: спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спорта глухих, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

Работа по созданию условий для социализации и реабилитации ветеранов СВО в регионе ведется при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Сегодня в Самарской области действует 47 мер поддержки для военнослужащих и их семей.

Фото - Ассоциация ветеранов СВО Самарской области