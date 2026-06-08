чаще всего навыки работы с ИИ стали требовать у операторов колл-центров

Ключевые данные: На втором месте оказались дизайнеры — количество вакансий с требованиями навыков работы с ИИ для этих специалистов выросло на 62% год к году.

Замыкают тройку лидеров SMM-специалисты, для которых число подобных предложений за год увеличилось на 54%.

Также в число профессий с наиболее заметным ростом спроса на навыки работы с ИИ вошли администраторы (+38%) и контент-менеджеры (+29%).

В целом наиболее значительный рост числа вакансий с требованиями навыков работы с ИИ зафиксирован среди специалистов по продажам (+80%) и сотрудников служб поддержки (+67%).

Больше всего число откликов за год выросло на позиции графических дизайнеров (+124%), менеджеров по продажам (+101%) и инженеров (+100%)

Наиболее высокий рост числа вакансий с требованиями навыков работы с ИИ зафиксирован в Красноярском крае (+117%), Алтайском крае (+79%) и Ленинградской области (+67%)