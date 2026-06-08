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Чаще всего навыки работы с ИИ стали требовать у операторов колл-центров

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чаще всего навыки работы с ИИ стали требовать у операторов колл-центров

Эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы за весну 2025 и 2026 годов и выяснили, в каких профессиях работодатели наиболее активно начали включать навыки работы с ИИ в перечень требований к соискателям. Чаще всего такие требования указывались в вакансиях для операторов колл-центров: весной 2026 года число таких предложений выросло на 73% за год. Сегодня сотрудники контактных центров все чаще используют инструменты на базе ИИ для подготовки ответов клиентам, обработки обращений и автоматизации рутинных задач.

Ключевые данные:

  • На втором месте оказались дизайнеры — количество вакансий с требованиями навыков работы с ИИ для этих специалистов выросло на 62% год к году.
  • Замыкают тройку лидеров SMM-специалисты, для которых число подобных предложений за год увеличилось на 54%.
  • Также в число профессий с наиболее заметным ростом спроса на навыки работы с ИИ вошли администраторы (+38%) и контент-менеджеры (+29%).
  • В целом наиболее значительный рост числа вакансий с требованиями навыков работы с ИИ зафиксирован среди специалистов по продажам (+80%) и сотрудников служб поддержки (+67%).
  • Больше всего число откликов за год выросло на позиции графических дизайнеров (+124%), менеджеров по продажам (+101%) и инженеров (+100%)
  • Наиболее высокий рост числа вакансий с требованиями навыков работы с ИИ зафиксирован в Красноярском крае (+117%), Алтайском крае (+79%) и Ленинградской области (+67%)

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