чаще всего навыки работы с ИИ стали требовать у операторов колл-центров

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Эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы за весну 2025 и 2026 годов и выяснили, в каких профессиях работодатели наиболее активно начали включать навыки работы с ИИ в перечень требований к соискателям. Чаще всего такие требования указывались в вакансиях для операторов колл-центров: весной 2026 года число таких предложений выросло на 73% за год. Сегодня сотрудники контактных центров все чаще используют инструменты на базе ИИ для подготовки ответов клиентам, обработки обращений и автоматизации рутинных задач.
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