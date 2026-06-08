в России могут ввести постоплату уличных парковок

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
Сильная магнитная буря ожидается 8 июня
Сильная магнитная буря ожидается 8 июня
Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря
Депутаты думы Самары проверили пришкольные лагеря
В Кинельском районе произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял 14-летний подросток
В Кинельском районе произошло ДТП с мотоциклом, которым управлял 14-летний подросток
Почти 80% россиян планируют смотреть чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России
Почти 80% россиян планируют смотреть чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России
Подготовка к запуску новой ассенизационной станции завершается в Самаре
Подготовка к запуску новой ассенизационной станции завершается в Самаре
Жителя Похвистневского района задержали в электричке с наркотиками
Жителя Похвистневского района задержали в электричке с наркотиками
В Самаре могут запустить речной экспресс
В Самаре могут запустить речной экспресс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России могут ввести постоплату уличных парковок

223
в России могут ввести постоплату уличных парковок

Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения Минтранса РФ к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения».

В министерстве пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требование об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты.

Согласно законопроекту, если пользователь не смог оплатить парковку по причинам, которые от него не зависят, он будет освобожден от обязанности вносить плату за соответствующий период.

Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. При этом субъекты РФ смогут самостоятельно определять программные решения для постоплаты парковки, а также порядок администрирования платежей.

В настоящее время проект закона проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 26 июня.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
08 июня 2026, 12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
Нормы обязательны для организаторов перевозок, фрахтователей и фрахтовщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Транспорт
171
В Самаре вновь ищут перевозчика на коммерческий автобусный маршрут №46
05 июня 2026, 12:46
В Самаре вновь ищут перевозчика на коммерческий автобусный маршрут №46
Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 25 июня. В этот же день подведут итоги. Транспорт
698
Из Самары в Новокуйбышевск предложили запустить электробусы
04 июня 2026, 13:08
Из Самары в Новокуйбышевск предложили запустить электробусы
Некоторое время назад города хотели связать троллейбусами, однако идею решили не реализовывать из-за сложностей с установкой линий электропередач. Транспорт
1229
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
32
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
8 июня 2026  12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
174
5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре
8 июня 2026  11:10
5 дней осталось до завершения голосования за объекты благоустройства в Самаре
198
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
8 июня 2026  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
229
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
7 июня 2026  14:40
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
886
Весь список