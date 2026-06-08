в России могут ввести постоплату уличных парковок

Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения Минтранса РФ к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения».

В министерстве пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требование об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты.

Согласно законопроекту, если пользователь не смог оплатить парковку по причинам, которые от него не зависят, он будет освобожден от обязанности вносить плату за соответствующий период.

Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. При этом субъекты РФ смогут самостоятельно определять программные решения для постоплаты парковки, а также порядок администрирования платежей.

В настоящее время проект закона проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 26 июня.