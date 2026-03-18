Телебашня в Самаре включит праздничную иллюминацию в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В программе архитектурно-художественной подсветки самарской телебашни символика России и Крыма, надписи «18 Марта - День воссоединение Крыма с Россией», «Крым - это Россия», «РТРС-25 лет!». Телебашня окрасится цветами российского триколора и флага Республики Крым.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 00:00 часов.

Тематические световые шоу также пройдут на высотных объектах РТРС Астрахани, Биробиджана, Благовещенска, Брянска, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

День воссоединения Крыма с Россией — историческое событие, произошедшее в 2014 году. 18 марта подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.