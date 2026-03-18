Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности
Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал более 100 тыс. групп и каналов
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе
Кадровые центры «Работа России» предоставляют широкие возможности для профессионального переобучения разным категориям граждан
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
В Самаре стартовал инновационный проект «Школьная Академия Городских Инициатив»
Боевой генерал и участник СВО - первый на предварительном голосовании в Самарской области
Госдума приняла закон, исключающий штраф за езду без ОСАГО чаще раза в сутки
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Жители Самары тратят на бытовую технику в среднем 46 000 рублей в год и обновляют её раз в 3,5 года

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, как часто они обновляют бытовую технику, по какой причине и какое влияние на покупку оказывает реклама. Оказалось, что в среднем бытовую технику обновляют раз в 3,5 года, и как правило, из-за поломки. При этом 40% респондентов при покупке ориентируется на рекламу.

Когда и почему обновляют технику

Жители Самары обновляют бытовую технику в своем доме в среднем раз в 3,5 года. При этом каждый третий (30%) делает это раз в 2-3 года. Еще 10% — раз в год, а 12% — раз в полгода и чаще. Так поступает в основном молодежь 18-24 лет, в то время как представители старших поколений обновляют технику раз в 6 лет и реже или не покупают ничего нового совсем.

В то же время, причина покупки у большинства обычно наиболее рациональная: поломка старой техники (66%). Кроме того, каждый третий (39%) иногда обновляет что-то на модель с улучшенными характеристиками и новыми функциями. Еще 16% иногда покупают что-то спонтанно, под влиянием акции или распродажи, а 13% могут взять что-то про запас, пока текущая вещь не вышла из строя. Из-за ремонта и смены интерьера технику могут обновить 11% — чаще это зумеры (24%).

Интересно, что онлайн-реклама бытовых товаров влияет на окончательную покупку 40% респондентов. А для 9% это и вовсе один из основных факторов выбора. Среди популярных источников информации — реклама на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции (39%), реклама в поисковых системах (19%) и в соцсетях (8%).

Сколько тратят и как покупают

В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 46 000 рублей. Однако 11% закладывают бюджет до 10 000 рублей, 31% — от 10 000 до 30 000 рублей, 20% — от 30 000 до 50 000 рублей. Еще 18% готовы потратить от 50 000 до 100 000 рублей, а 8% — больше этих сумм.

Примечательно, что каждый третий (31%) хотя бы раз покупал технику «с рук», а среди зумеров такой опыт был почти у каждого второго (42%). И еще 23% рассматривают покупку техники в ресейле в будущем.

 

 

98% жителей Самарской области уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни
Молодое поколение в Самарской области чаще признает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке, предпочитая заниматься саморазвитием и хобби.
Жители Самары тратят на трендовые вещи в среднем 26 000 рублей в год
Больше половины жителей Самары следят за трендами в одежде (70%), при этом 26% делают это активно.
Самарцы рассказали об идеальной продолжительности отпуска
Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
