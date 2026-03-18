В Госдуме предложили повысить пенсии врачам и учителям

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 18 марта предложил повысить пенсионные права педагогических и медицинских работников за счет увеличенного коэффициента. Инициатива предусматривает введение повышенного индивидуального пенсионного коэффициента 1,5 для этих категорий работников.

«Проект федерального закона направлен на повышение уровня социальной защищенности педагогических и медицинских работников», — говорится в пояснительной записке, которую приводит «РИА Новости».

По словам Миронова, мера должна компенсировать разрыв между нагрузкой и уровнем пенсионного обеспечения.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и пенсии они получают невысокие», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что принятие законопроекта может повысить престиж профессий, снизить риски бедности среди пенсионеров и стимулировать долгосрочную занятость в сферах образования и здравоохранения.