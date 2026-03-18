Россияне не поедут на чемпионат Европы по бадминтону из соображений безопасности

Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководство Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) решило отказать россиянам по причине "невозможности обеспечить безопасность". С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать», — отметил источник агентства.

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в испанском городе Уэльва. Соревнования состоятся с 6 по 12 апреля.

Отмечается, что за последние годы Испания неоднократно проводила турниры по разным видам спорта с участием россиян и белорусов, но ни на одном из них проблем с безопасностью спортсменов не возникло. Сейчас нейтральный статус есть у четырех российских бадминтонистов: Родиона Алимова, Максима Оглоблина, Анастасии Боярун и Дарьи Харлампович.

