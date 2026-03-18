Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе

В Самарской области продолжается реализация мер поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Семья» и Десятилетия многодетной семьи. Одной из наиболее востребованных мер является компенсация части стоимости обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования для детей из многодетных семей. В 2026 году на эти цели из областного бюджета планируется направить 216 миллионов рублей.

По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе второй год действует механизм, позволяющий многодетным семьям компенсировать 50% стоимости очного обучения детей. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 1800 семей региона.

Недавно выплату оформила и получила семья Еличкиных из села Георгиевка Кинельского района. Елена вместе с мужем воспитывают троих детей. Младшие сыновья, Артём и Арсений, учатся в школе, увлекаются футболом и ездят на соревнования. Их старшая сестра Анастасия завершает обучение в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) по специальности «Экономическая безопасность».

«В ближайшее время диплом начнёт писать. Мы надеемся, что всё у неё получится дальше, мы её поддерживаем в этом, - поделилась многодетная мама Елена Еличкина. - Мы стараемся детей воспитывать в любви. В труде - все дела делаем вместе. Дети стараются помогать во всём».

Родители помогают дочери оплачивать учебу. Существенным подспорьем для семейного бюджета стала областная компенсация. Поддержка государства позволила семье вернуть более 109 тысяч рублей. Эти средства Еличкины планируют направить на дальнейшее обучение дочери.

«Когда мы узнали про эту поддержку, то были, конечно, приятно удивлены и очень обрадовались. Мы сердечно благодарны нашему губернатору за то, что он проявил такую инициативу. Это большая помощь для многодетных семей», - подчеркнула Елена.

Как пояснила Юлия Захарова, инспектор Управления социальной защиты населения по Кинельскому району, право на выплату имеет многодетная семья, проживающая на территории Самарской области, при условии, что студент обучается по очной форме на платной основе в вузе или ссузе, расположенном в регионе.

Подать заявление можно двумя способами: в электронном виде через «Социальный портал» на официальном сайте министерства ( https://minsocdem.samregion.ru/portal ) и при личном обращении управление социальной защиты населения по месту жительства. При себе необходимо иметь договор о платном образовании, справку об обучении, документ, подтверждающий оплату, и реквизиты банковского счета.

Всего в Самарской области действует 42 меры социальной поддержки, направленных на повышение качества жизни семей с детьми. В регионе до 2035 года продолжается Десятилетие многодетной семьи, в рамках которого по поручению главы региона прорабатываются дополнительные меры поддержки.