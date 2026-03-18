Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе

В регионе запустили новый обучающий курс для креативного бизнеса.
120 креативных предпринимателей региона усилят бизнес-знания в программе от центра «Мой бизнес»
18 марта в ходе рейдов ГАИ СО особое внимание уделяется проверке соблюдения правил перевозки детей . Кроме того, инспекторы контролируют факты управления транспортом в состоянии опьянения .
Сегодня сотрудники ГАИ СО проводят рейдовые профилактические мероприятия
Температура воздуха 19 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С. Ночью местами гололедица.
19 марта в регионе без осадков, до +10°С
18 марта в Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная квиз-игра, призванная расширить кругозор участников в области географии, истории и культуры уникального полуострова.
Крым – это Россия:  в Росреестре СО прошла интеллектуальная квиз-игра
20 марта на сцене концертного зала Центральной детской хоровой школы состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре».
В Самаре состоится авторский концерт композитора Елены Паниной «Любимой Самаре»
В 2026 году всероссийский проект «Многодетная Россия» начинает новый цикл мероприятий — с фокусом на то, что нередко остается в тени громких лозунгов: повседневных практических решениях, которые делают семью сильнее, а социальную среду дружелюбнее к родит
Форум семей «Многодетная Россия» в 2026 году пройдёт в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия»
Минздрав СО с прискорбием сообщает, что ушел из жизни врач-травматолог-ортопед Самарской больницы №1 им. Н.И. Пирогова Ломовской Виктор Митрофанович.
Ушел из жизни известный врач-травматолог самарской больницы им. Н.И. Пирогова
 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе

202
Многодетная семья из Кинельского района получила компенсацию за обучение дочери в вузе

В Самарской области продолжается реализация мер поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Семья» и Десятилетия многодетной семьи. Одной из наиболее востребованных мер является компенсация части стоимости обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования для детей из многодетных семей. В 2026 году на эти цели из областного бюджета планируется направить 216 миллионов рублей.

По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе второй год действует механизм, позволяющий многодетным семьям компенсировать 50% стоимости очного обучения детей. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 1800 семей региона.

Недавно выплату оформила и получила семья Еличкиных из села Георгиевка Кинельского района. Елена вместе с мужем воспитывают троих детей. Младшие сыновья, Артём и Арсений, учатся в школе, увлекаются футболом и ездят на соревнования. Их старшая сестра Анастасия завершает обучение в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) по специальности «Экономическая безопасность».

«В ближайшее время диплом начнёт писать. Мы надеемся, что всё у неё получится дальше, мы её поддерживаем в этом, - поделилась многодетная мама Елена Еличкина. - Мы стараемся детей воспитывать в любви. В труде - все дела делаем вместе. Дети стараются помогать во всём».

Родители помогают дочери оплачивать учебу. Существенным подспорьем для семейного бюджета стала областная компенсация. Поддержка государства позволила семье вернуть более 109 тысяч рублей. Эти средства Еличкины планируют направить на дальнейшее обучение дочери.

«Когда мы узнали про эту поддержку, то были, конечно, приятно удивлены и очень обрадовались. Мы сердечно благодарны нашему губернатору за то, что он проявил такую инициативу. Это большая помощь для многодетных семей», - подчеркнула Елена.

Как пояснила Юлия Захарова, инспектор Управления социальной защиты населения по Кинельскому району, право на выплату имеет многодетная семья, проживающая на территории Самарской области, при условии, что студент обучается по очной форме на платной основе в вузе или ссузе, расположенном в регионе.

Подать заявление можно двумя способами: в электронном виде через «Социальный портал» на официальном сайте министерства (https://minsocdem.samregion.ru/portal) и при личном обращении управление социальной защиты населения по месту жительства. При себе необходимо иметь договор о платном образовании, справку об обучении, документ, подтверждающий оплату, и реквизиты банковского счета.

Всего в Самарской области действует 42 меры социальной поддержки, направленных на повышение качества жизни семей с детьми. В регионе до 2035 года продолжается Десятилетие многодетной семьи, в рамках которого по поручению главы региона прорабатываются дополнительные меры поддержки.

 

Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
217
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
209
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
411
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
533
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
17 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
573
