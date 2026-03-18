«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В России состоится национальный гастрономический проект «Первые в космосе»

В рамках празднования 65-летия первого полёта человека в космос в России состоится национальный гастрономический проект «Первые в космосе», объединяющий космическую отрасль, современную гастрономию и культурную жизнь городов. Проект предлагает новый взгляд на космическую историю страны — через гастрономию, превращая достижения космонавтики в часть современной культурной повестки.

Организаторами проекта выступают Государственная корпорация Роскосмос, Институт гастрономии Сибирского федерального университета и Агентство в сфере космоса, образования и науки «Просто космос».

Центральным событием проекта станет гастрономический фестиваль «Первые в космосе», который пройдет с 1 по 30 апреля 2026 года. Фестиваль объединит 18 городов России и более 70 ресторанов, где шеф-повара представят специальные авторские сеты, вдохновлённые космосом, экспедициями и историей российской космонавтики.

Гости фестиваля смогут попробовать блюда, созданные специально для проекта, а также принять участие в розыгрыше главного приза — поездки на космодром Байконур. Победитель увидит пилотируемый запуск космического корабля «Союз МС-29», который отправится к Международной космической станции.

Проект продолжится за пределами ресторанов. Впервые гастрономический проект станет частью космической миссии. Институт гастрономии СФУ совместно с бренд-шефом ресторанной группы Bellini Романом Чемеренко сформируют гастрономическую посылку для космонавтов. Посылка будет отправлена на Международную космическую станцию для экипажа, который отправится в космос на корабле «Союз МС-29». Этот символический жест станет гастрономическим мостом между Землёй и орбитой и подчеркнёт связь проекта с современной космической программой.

Ещё одним событием проекта станет онлайн-ужин Земля-МКС — уникальный гастрономический эксперимент, в котором высокая кухня становится языком диалога между Землёй и орбитой. Бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин проведёт авторский гастрономический ужин, который одновременно пройдет на Земле и на орбите. Экипаж Международной космической станции подключится по связи и вместе с шефом примет участие в создании новых вкусовых сочетаний и поделится своими впечатлениями.

Проект «Первые в космосе» объединяет гастрономию, науку и культуру, показывая, как история освоения космоса может становиться частью современной жизни — от ресторанов до орбиты. Через еду, встречи и совместные события он делает космос ближе и понятнее для широкой аудитории и напоминает о значении космических достижений для страны и всего человечества.

