В Самаре пройдет второе занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история»

31 января (суббота) в 17.00 пройдет второе занятие программы «История кино» киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Три великие традиции эпохи немого кино: французский, немецкий, советский авангард» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

«Великие 20-е» – под таким громким эпитетом проходит вторая декада ХХ века в учебниках по истории кино. Величие этой эпохи определяется тем, что именно в 1920-х кино заявило о своих амбициях главного из искусств, воплотило их в жизни и явило зрителям невиданные ранее опыты, превосходящие ожидания. Три главные школы этого времени – французская, немецкая и советская – наметили три возможных пути развития кино.

Какая из традиций кино-авангарда 20-х годов оказала наибольшее влияние на современное кино? Как эксперименты на территории кино связаны с социально-политическими процессами этого времени? Чьи имена сегодня заново переоткрывают теоретики и практики кино? Участники киношколы узнают ответы на эти и другие вопросы, а также порассуждают, зачем сегодня смотреть фильмы, которые вызывают шок от смелости их создателей.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный).