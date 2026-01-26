Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow подвел итоги 2025 года и составил рейтинг регионов-сладкоежек, где Самара заняла седьмое место по количеству заказанных десертов.

Спрос на кондитерские изделия в Самаре вырос почти на 38% по сравнению с 2024 годом, а средний чек — на 11% (до 2 503 рублей). Всего самарцы за прошедший год съели 6,5 тонны сладостей ручной работы.

Одними из самых востребованных стали бенто-торты. Популярность этого десерта выросла на 54% с 2024 года. Чаще всего пользователи заказывали бисквитные угощения с начинкой «Сникерс», а также клубничной и вишневой. Средний чек на такую сладость составил 1 594 рубля (+16% год к году). Интересно, что самарцы заказали 2,5 тонны бенто-тортов за 2025 год, при этом классических — в 4 раза меньше.

Клубника стала популярна не только в качестве начинки, но и как самостоятельный десерт. Так, продажи этой ягоды в шоколаде выросли почти на 28%, средний чек на одну упаковку составил 2 357 рублей (+22% год к году).

Наименьшей популярностью в городе среди всех десертов пользовались сладкие пироги.

Помимо Самары, в топ регионов-сладкоежек вошли Москва (первое место) и Санкт-Петербург (второе место). Екатеринбург расположился на третьей строчке, Казань — на четвертой. Далее следуют Краснодар и Тюмень. Замыкают список Новосибирск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.