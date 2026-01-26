Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек

Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек

195
Самара заняла седьмое место в рейтинге городов-сладкоежек

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow подвел итоги 2025 года и составил рейтинг регионов-сладкоежек, где Самара заняла седьмое место по количеству заказанных десертов. 

Спрос на кондитерские изделия в Самаре вырос почти на 38% по сравнению с 2024 годом, а средний чек — на 11% (до 2 503 рублей). Всего самарцы за прошедший год съели 6,5 тонны сладостей ручной работы. 

Одними из самых востребованных стали бенто-торты. Популярность этого десерта выросла на 54% с 2024 года. Чаще всего пользователи заказывали бисквитные угощения с начинкой «Сникерс», а также клубничной и вишневой. Средний чек на такую сладость составил 1 594 рубля (+16% год к году). Интересно, что самарцы заказали 2,5 тонны бенто-тортов за 2025 год, при этом классических — в 4 раза меньше. 

Клубника стала популярна не только в качестве начинки, но и как самостоятельный десерт. Так, продажи этой ягоды в шоколаде выросли почти на 28%, средний чек на одну упаковку составил 2 357 рублей (+22% год к году). 

Наименьшей популярностью в городе среди всех десертов пользовались сладкие пироги.

Помимо Самары, в топ регионов-сладкоежек вошли Москва (первое место) и Санкт-Петербург (второе место). Екатеринбург расположился на третьей строчке, Казань — на четвертой. Далее следуют Краснодар и Тюмень. Замыкают список Новосибирск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году
26 января 2026, 11:01
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году
Для многих смена работы — это не только поиск нового работодателя, но и переход в другую профессию. Экономика
223
42% самарцев сталкивались с абьюзом со стороны руководства
26 января 2026, 09:51
42% самарцев сталкивались с абьюзом со стороны руководства
В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 42%. Общество
205
в 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет
24 января 2026, 12:22
В 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет
В тройку самых активных категорий соискателей вошли россияне в возрасте 14–17 лет: число опубликованных ими резюме год к году выросло на 56%. Экономика
569
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
Весь список