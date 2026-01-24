Я нашел ошибку
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
В 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет

116
в 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет

Согласно данным Авито Работы, в 2025 году активнее других на рынке труда вели себя соискатели 45–64 лет: количество их резюме по сравнению с предыдущим годом на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидания составили 73 995 руб/мес.

Соискатели в возрасте 45–64 лет чаще создавали резюме на рабочие специальности. Число анкет на позицию электромонтажника выросло на 131% за год: кандидаты желали заработать в среднем 122 769 руб/мес. Количество резюме на позицию сантехника выросло на 109% — средние зарплатные ожидания соискателей составили 94 582 руб/мес.

Вторыми стали респонденты в возрасте 35–44 лет: количество опубликованных ими резюме выросло на 70% при средних зарплатных ожиданиях на уровне 71 951 руб/мес. Желающих устроиться поваром стало больше на 107% при зарплатных ожиданиях на уровне 69 112 руб/мес. в среднем, сварщиком — на 98% при желаемой средней зарплате 127 495 руб/мес.

В тройку самых активных категорий соискателей вошли россияне в возрасте 14–17 лет: число опубликованных ими резюме год к году выросло на 56%, при этом их зарплатные ожидания в среднем составили 29 920 руб/мес.

Самара вошла в десятку городов, где больше всего используют ИИ для работы
23 января 2026, 13:31
Наиболее популярным ИИ оказался среди предпринимателей из сферы транспорта, маркетинга и ритейла. Общество
521
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
23 января 2026, 10:16
Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Общество
315
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
22 января 2026, 12:14
Среди самых популярных функций — показ похожих товаров. Часто алгоритмы предлагают альтернативы, среди которых можно найти более подходящий вариант. Общество
354
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
279
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
414
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
387
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
542
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
1368
