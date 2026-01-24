в 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет

Согласно данным Авито Работы, в 2025 году активнее других на рынке труда вели себя соискатели 45–64 лет: количество их резюме по сравнению с предыдущим годом на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидания составили 73 995 руб/мес.

Соискатели в возрасте 45–64 лет чаще создавали резюме на рабочие специальности. Число анкет на позицию электромонтажника выросло на 131% за год: кандидаты желали заработать в среднем 122 769 руб/мес. Количество резюме на позицию сантехника выросло на 109% — средние зарплатные ожидания соискателей составили 94 582 руб/мес.

Вторыми стали респонденты в возрасте 35–44 лет: количество опубликованных ими резюме выросло на 70% при средних зарплатных ожиданиях на уровне 71 951 руб/мес. Желающих устроиться поваром стало больше на 107% при зарплатных ожиданиях на уровне 69 112 руб/мес. в среднем, сварщиком — на 98% при желаемой средней зарплате 127 495 руб/мес.

В тройку самых активных категорий соискателей вошли россияне в возрасте 14–17 лет: число опубликованных ими резюме год к году выросло на 56%, при этом их зарплатные ожидания в среднем составили 29 920 руб/мес.