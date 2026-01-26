Я нашел ошибку
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%, а с высшим — на 6% за год

154
спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%, а с высшим — на 6% за год

Согласно данным Авито Работы, в 2025 году число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Текущая динамика на рынке труда соответствует трендам в системе образования: по информации Минпросвещения, в прошедшем году колледжи и техникумы вместо старшей школы выбрало 63% девятиклассников.

Наибольший рост количества предложений о работе с наличием СПО был зафиксирован в рабочих и прикладных специальностях. Сильнее всего увеличилось число предложений для регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры (+37%). Средняя предлагаемая зарплата для этой категории работников составила 118 231 руб/мес. 

Чаще стали требоваться дефектоскописты (+26%) — они работают на производствах и выявляют скрытые дефекты в металлах, сварных швах и конструкциях с помощью методов неразрушающего контроля. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за полный день в 2025 году составили 80 000 руб/мес.

Количество вакансий для квалифицированных специалистов с высшим образованием увеличилось на 6%. Самая заметная динамика наблюдалась в сфере сельского хозяйства. Было опубликовано на 57% больше вакансий для агрономов, чем год назад, а зарплатное предложение составило в среднем 105 622 руб/мес.

