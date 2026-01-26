спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%, а с высшим — на 6% за год

Согласно данным Авито Работы, в 2025 году число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Текущая динамика на рынке труда соответствует трендам в системе образования: по информации Минпросвещения, в прошедшем году колледжи и техникумы вместо старшей школы выбрало 63% девятиклассников.

Наибольший рост количества предложений о работе с наличием СПО был зафиксирован в рабочих и прикладных специальностях. Сильнее всего увеличилось число предложений для регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры (+37%). Средняя предлагаемая зарплата для этой категории работников составила 118 231 руб/мес.

Чаще стали требоваться дефектоскописты (+26%) — они работают на производствах и выявляют скрытые дефекты в металлах, сварных швах и конструкциях с помощью методов неразрушающего контроля. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за полный день в 2025 году составили 80 000 руб/мес.

Количество вакансий для квалифицированных специалистов с высшим образованием увеличилось на 6%. Самая заметная динамика наблюдалась в сфере сельского хозяйства. Было опубликовано на 57% больше вакансий для агрономов, чем год назад, а зарплатное предложение составило в среднем 105 622 руб/мес.