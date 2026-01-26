Государственные услуги — в мессенджере Мах

От QR-кодов документов до школьных и домовых чатов — всё в одном мессенджере. Рассказываем, какими государственными услугами россияне пользуются в Мах.
Цифровой ID в Мах
- — более 1,5 млн Цифровых ID создано в Мах
- — в 40 тыс. магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью Цифрового ID при покупке товаров 18+
- — 600 тыс. покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Мах совершили пользователи мессенджера
Учётная запись Госуслуг
- — 12 млн пользователей портала применяют код в Мах в качестве дополнительной защиты входа
- — более 160 млн уведомлений о статусах получения услуг на портале направлено в Мах
Сервисы МФЦ
- — более 1,6 млн человек используют чат-бот МФЦ для консультаций по услугам
- — почти 540 тыс. раз пользователи записались на приём в МФЦ в Мах
Образование
- — почти 2 млн человек используют приложение «Госуслуги Моя школа» в Сферуме
- — более 20 млн школьников, учителей и родителей состоят в школьных чатах
- — более 1 млн студентов общаются в чатах вузов