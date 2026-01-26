В Самарской области директора завода наказали за неэкологичную работу с нефтью

Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в 2025 году в Самарской области предприятие погружало и разгружало вагоны с нефтепродуктами на сливоналивной ж/д площадке. Чтобы работать на ней законно, необходимо было поставить объект на государственный учет по негативному влиянию на экологию.



Директор завода этого не сделал. Прокуратура внесла ему представление и обязала устранить нарушения. Кроме того, Минприроды Самарской области направило должностному лицу предупреждение, пишет 450Медиа.