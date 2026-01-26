Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году

229
82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году

В наступившем новом 2026 году большая часть соискателей Самарской области планирует карьерные изменения: одни хотят сменить работу, а другие – сразу профессию, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

По данным опроса, в 2026 году 82% соискателей Самарской области планируют сменить работу. 18% скорее ориентированы на сохранение текущего места.

Для многих смена работы — это не только поиск нового работодателя, но и переход в другую профессию. Так, 43% опрошенных самарцев точно планируют сменить сферу деятельности, ещё 27% скорее рассматривают такой вариант. При этом 25% не планируют менять направление. 2% уверены, что останутся в текущей сфере, столько же пока не приняли решение.

Чаще всего к смене профессии готовы специалисты из закупок, рабочего и административного персонала — по 45% в каждой группе. Высокая готовность к профессиональным переменам также отмечается среди сотрудников автомобильного бизнеса (44%), продаж и клиентского сервиса (43%), а также туризма и гостинично-ресторанной отрасли (42%). В то же время есть направления, где специалисты чаще предпочитают развиваться внутри текущей сферы. О планах остаться в профессии говорят специалисты в маркетинге, рекламе и PR — 20%. Среди ИТ-специалистов таких 18%, среди работников сферы управления персоналом и обучения — 16%.

Планируя изменения, работники Самарской области достаточно чётко понимают, в каких направлениях хотели бы развиваться дальше. Среди наиболее востребованных направлений — производство и сервисное обслуживание (16%), продажи и клиентский сервис (13%), а также высший и средний менеджмент (10%). Далее следуют ИТ, финансы и бухгалтерия, маркетинг и реклама, а также искусство, развлечения и массмедиа — по 6%.

«Работодатели сегодня ведут наем персонала сдержанно и избирательно, меняя стратегию в сторону навыкоцентричного подхода. Поэтому соискателям для успешного перехода в новую сферу особенно важны актуальные навыки, подтверждённая квалификация и готовность к обучению. В 2026 году в выигрыше будут те, кто уже сейчас инвестирует в своё профессиональное развитие», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проходил с 4 по 11 декабря 2025 года. Количество опрошенных: 2027 соискателей.

