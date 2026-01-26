82% соискателей Самарской области планируют сменить работу в 2026 году

В наступившем новом 2026 году большая часть соискателей Самарской области планирует карьерные изменения: одни хотят сменить работу, а другие – сразу профессию, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

По данным опроса, в 2026 году 82% соискателей Самарской области планируют сменить работу. 18% скорее ориентированы на сохранение текущего места.

Для многих смена работы — это не только поиск нового работодателя, но и переход в другую профессию. Так, 43% опрошенных самарцев точно планируют сменить сферу деятельности, ещё 27% скорее рассматривают такой вариант. При этом 25% не планируют менять направление. 2% уверены, что останутся в текущей сфере, столько же пока не приняли решение.

Чаще всего к смене профессии готовы специалисты из закупок, рабочего и административного персонала — по 45% в каждой группе. Высокая готовность к профессиональным переменам также отмечается среди сотрудников автомобильного бизнеса (44%), продаж и клиентского сервиса (43%), а также туризма и гостинично-ресторанной отрасли (42%). В то же время есть направления, где специалисты чаще предпочитают развиваться внутри текущей сферы. О планах остаться в профессии говорят специалисты в маркетинге, рекламе и PR — 20%. Среди ИТ-специалистов таких 18%, среди работников сферы управления персоналом и обучения — 16%.

Планируя изменения, работники Самарской области достаточно чётко понимают, в каких направлениях хотели бы развиваться дальше. Среди наиболее востребованных направлений — производство и сервисное обслуживание (16%), продажи и клиентский сервис (13%), а также высший и средний менеджмент (10%). Далее следуют ИТ, финансы и бухгалтерия, маркетинг и реклама, а также искусство, развлечения и массмедиа — по 6%.

«Работодатели сегодня ведут наем персонала сдержанно и избирательно, меняя стратегию в сторону навыкоцентричного подхода. Поэтому соискателям для успешного перехода в новую сферу особенно важны актуальные навыки, подтверждённая квалификация и готовность к обучению. В 2026 году в выигрыше будут те, кто уже сейчас инвестирует в своё профессиональное развитие», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проходил с 4 по 11 декабря 2025 года. Количество опрошенных: 2027 соискателей.