названы точные даты Масленицы и Пасхи в 2026 году

Православные верующие в 2026 году будут отмечать главные христианские праздники в более ранние сроки, чем обычно. Ключевые события церковного года — Масленица, Великий пост и Светлое Христово Воскресение — сдвинулись в календаре, что требует от прихожан особого внимания при планировании своего времени и подготовке к этим важным дням.

Масленичная неделя, символизирующая проводы зимы и предваряющая период строгого воздержания, начнется уже 16 февраля и продлится до 22 февраля включительно. Завершится она традиционным Прощеным воскресеньем, когда каждый христианин должен испросить прощения у своих близких и знакомых, чтобы с чистым сердцем вступить в спасительные дни поста.

Сразу после этого, в понедельник 23 февраля, начнется Великий пост. Этот самый продолжительный и строгий период в году продлится 48 дней и завершится 11 апреля. Он состоит из Святой Четыредесятницы и следующей за ней Страстной Седмицы, во время которой церковные предписания относительно питания и образа жизни становятся особенно суровыми, призывая верующих сосредоточиться на молитве и покаянии.

Главная цель поста, как неустанно напоминают священнослужители, заключается не столько в отказе от определенной пищи, сколько в духовном очищении и подготовке души к встрече Воскресшего Христа. Кульминацией этого пути станет празднование Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. В то же время врачи советуют подходить к ограничениям разумно, учитывая состояние здоровья, и рекомендуют согласовывать меру поста с духовником, чтобы избежать крайностей, пишет rusamara.com.