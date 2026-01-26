Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Творческую молодежь Самарской области приглашают принять участие в конкурсе юных корреспондентов «ЮНКОР-2026»

204
Творческую молодежь Самарской области приглашают принять участие в VII Открытом международном конкурсе юных корреспондентов «ЮНКОР-2026»

С 1 февраля дети и молодежь Самарской области от 6 до 18 лет могут подать заявку и принять участие в открытом международном конкурсе юных корреспондентов «ЮНКОР-2026». В этом году конкурс проходит в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».
Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление межнациональных отношений, сохранение исторической памяти, повышение интереса к изучению истории родной страны и региона, а также развитие креативного мышления.

С 2023 по 2025 годы проведения на конкурс поступило более 2000 заявок более чем от 3000 участников из 75 регионов России, 4-х стран ближнего зарубежья.
Рассказать в творческом формате о Самарской области можно, выбрав одну из номинаций:
• «Город моими глазами»;
• «Город, которого нет»;
• «Уроки созидания»;
• «Защитники Отечества-Герои нашего времени»;
• «От земли к орбите: дружба народов – двигатель космоса»;
• «Да здравствует братский союз и великая дружба народов»;
• «Гастрономическая летопись: от предков к нам».

Конкурс проводится в дистанционном формате с 1 февраля по 31 марта 2026 года. Подведение итогов до 10 апреля 2026 г. Для участников конкурса предусмотрены обучающие мастер-классы, а победители получат дипломы и возможность встретиться с ведущими журналистами России.

Организатор конкурса: АНО Поддержки семьи и детей «Просветительская общественная инициатива «Пойдём с нами».

