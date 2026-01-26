Творческую молодежь Самарской области приглашают принять участие в конкурсе юных корреспондентов «ЮНКОР-2026»

С 1 февраля дети и молодежь Самарской области от 6 до 18 лет могут подать заявку и принять участие в открытом международном конкурсе юных корреспондентов «ЮНКОР-2026». В этом году конкурс проходит в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года единства народов России».

Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление межнациональных отношений, сохранение исторической памяти, повышение интереса к изучению истории родной страны и региона, а также развитие креативного мышления.

С 2023 по 2025 годы проведения на конкурс поступило более 2000 заявок более чем от 3000 участников из 75 регионов России, 4-х стран ближнего зарубежья.

Рассказать в творческом формате о Самарской области можно, выбрав одну из номинаций:

• «Город моими глазами»;

• «Город, которого нет»;

• «Уроки созидания»;

• «Защитники Отечества-Герои нашего времени»;

• «От земли к орбите: дружба народов – двигатель космоса»;

• «Да здравствует братский союз и великая дружба народов»;

• «Гастрономическая летопись: от предков к нам».

Конкурс проводится в дистанционном формате с 1 февраля по 31 марта 2026 года. Подведение итогов до 10 апреля 2026 г. Для участников конкурса предусмотрены обучающие мастер-классы, а победители получат дипломы и возможность встретиться с ведущими журналистами России.

Организатор конкурса: АНО Поддержки семьи и детей «Просветительская общественная инициатива «Пойдём с нами».