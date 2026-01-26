«Позвони мне, позвони»: россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут

Erid 2VSb5yQnZ1B
В новогодние праздники россияне активно поздравляли друг друга звонками по телефону, несмотря на распространённые в медиа тезисы о снижении личного общения. Об этом свидетельствует аналитика Билайна на основе обезличенных данных.
Ранее ряд изданий выпустили публикации о том, что россияне стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, предпочитая сообщения или вовсе отказываясь от личных поздравлений. Фактическая аналитика на сети Билайна, напротив, демонстрирует устойчивый спрос на голосовую связь в праздничные дни и сохранение привычки поздравлять близких по телефону.
Так, с 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети оператора выросло на 45% по сравнению с аналогичным днём прошлого года, а входящих — на 34%.
Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 млн минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.
В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трёх голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.
Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока.
Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности:
Назрань (+119%);
Грозный (+110%);
Камчатка (+89%);
Сочи (+88%);
Махачкала (+78%);
Магадан (+78%);
Владикавказ (+76%);
Якутск (+75%);
Краснодар (+60%);
Сургут (+59%).
По объёму исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:
1. Москва (+56%)
2. Ставрополь (+39%)
3. Барнуал (+24%)
4. Санкт-Петербург (+51%)
5. Краснодар (+60%)
6. Саратов (+32%)
7. Волгоград (+41%)
8. Казань (+54%)
9. Ростов (+57%)
10. Уфа (+57%)
Таким образом, в эпоху популярности мессенджеров и быстрых сообщений голосовая связь по-прежнему остаётся важной частью коммуникации в особенные моменты в жизни людей.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
Фото freepik.com.