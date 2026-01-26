Я нашел ошибку
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
«Позвони мне, позвони»: россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут

205
«Позвони мне, позвони»: россияне в Новый год поздравляли и общались с друг другом почти полмиллиарда минут

Erid 2VSb5yQnZ1B

В новогодние праздники россияне активно поздравляли друг друга звонками по телефону, несмотря на распространённые в медиа тезисы о снижении личного общения. Об этом свидетельствует аналитика Билайна на основе обезличенных данных. 

Ранее ряд изданий выпустили публикации о том, что россияне стали реже поздравлять друг друга с Новым годом по телефону, предпочитая сообщения или вовсе отказываясь от личных поздравлений. Фактическая аналитика на сети Билайна, напротив, демонстрирует устойчивый спрос на голосовую связь в праздничные дни и сохранение привычки поздравлять близких по телефону.

Так, с 00:00 до 23:59 1 января 2026 года количество исходящих звонков в сети оператора выросло на 45% по сравнению с аналогичным днём прошлого года, а входящих — на 34%.

Всего за сутки клиенты Билайна проговорили 426 млн минут. Это на 39% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем в обычный выходной в декабре. Примечательно, что этот показатель уступает последнему рабочему дню 2025 года, когда клиенты Билайна общались на 17% больше, чем в сутки, на которые пришлась новогодняя ночь. Но 1 января на сети Билайна оказались и настоящие рекордсмены. Один из клиентов за сутки проговорил 1128 минут (18 часов 48 минут), и это только исходящий голосовой трафик.

В среднем одному клиенту Билайна 1 января 2026 года поступило около трёх голосовых вызовов. Доля исходящих звонков выросла на 4 процентных пункта по сравнению с 1 января 2025 года, что также указывает на повышенную инициативу пользователей в праздничный день.

Наиболее заметный относительный рост звонков год к году зафиксирован в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока. 

Топ-10 регионов-лидеров по приросту голосовой активности

Назрань (+119%);

Грозный (+110%); 

Камчатка (+89%); 

Сочи (+88%);

Махачкала (+78%); 

Магадан (+78%); 

Владикавказ (+76%); 

Якутск (+75%);

Краснодар (+60%); 

Сургут (+59%).

По объёму исходящих минут лидерами традиционно стали крупные города и региональные центры. Наибольшая активность зафиксирована в следующих регионах:

1. Москва (+56%)

2. Ставрополь (+39%)

3. Барнуал (+24%)

4. Санкт-Петербург (+51%)

5. Краснодар (+60%)

6. Саратов (+32%)

7. Волгоград (+41%)

8. Казань (+54%)

9. Ростов (+57%)

10. Уфа (+57%)

Таким образом, в эпоху популярности мессенджеров и быстрых сообщений голосовая связь по-прежнему остаётся важной частью коммуникации в особенные моменты в жизни людей.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото freepik.com.

