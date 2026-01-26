Самарское оборудование «Тесвел» подтвердило статус российской промышленной продукции в реестре Минпромторга

Адсорбционные генераторы азота серии «TEC.N» производства самарского ООО «Тесвел» (входит в группу компаний «Волгаэнергопром») официально включены в Реестр российской промышленной продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга России. Продукция получила подтвержденный статус «Российское производство».

Заявка на получение статуса была подана в Торгово-промышленную палату Самарской области в декабре 2025 года. В ходе комплексной процедуры, включавшей камеральную и выездную проверку производства, а также согласование в Центральном аппарате ТПП РФ, оборудование «Тесвел» полностью соответствовало установленным критериям. По итогам успешно пройденных этапов компании был оформлен сертификат происхождения СТ-1, что и позволило внести генераторы азота в государственный реестр.

В современных условиях ужесточения требований к закупкам и усиления мер государственной поддержки отечественных производителей данный статус приобретает стратегическое значение, открывая новые возможности на рынке.

«Для «Тесвел» как самарского предприятия это важный шаг к расширению рыночного присутствия. Подтверждение российского производства азотных станций — весомый аргумент для государственных и корпоративных заказчиков. Это дает нам существенное преимущество в тендерах с ограничениями на импорт и укрепляет позиции среди отечественных поставщиков», — прокомментировал директор ООО «Тесвел» Сергей Моршанский.

Система ГИСП — это важная и нужная платформа для промышленников: здесь можно найти все меры поддержки, партнеров и продвинуть свою продукцию. ГИСП работает как «единое окно» для цифрового взаимодействия предприятий с органами власти и между собой.

«Мы призываем предприятия регистрироваться в системе ГИСП. Это мощный инструмент для развития отечественной промышленности. Здесь можно одновременно найти бизнес-партнеров, получить доступ ко всем мерам господдержки, продвинуть продукцию на федеральном уровне, попасть в российский реестр промышленной продукции и в итоге получить статус «Российское производство», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Достижение стало очередным значимым результатом самарского производителя промышленных роботов. В ноябре 2025 года компания стала победителем конкурсного отбора Центра развития робототехники Университета Иннополис на получение целевого федерального гранта для создания в Самарской области Центра развития промышленной робототехники. Средства гранта выделены в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в целях развития отечественного станкостроения и промышленной робототехники

