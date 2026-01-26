Школьники познакомились с работой «Самаралакто» благодаря проекту «Билет в будущее»

Ученики самарской школы № 3 в рамках учебного курса «Россия — мои горизонты» побывали с экскурсией на молочном комбинате «Самаралакто» компании «Логика молока».

Во время экскурсии школьники увидели полный цикл производства молочной продукции – от приемки сырья до упаковки, побывали в современных цехах, познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и пообщались с сотрудниками. Эксперты предприятия рассказали о востребованных на рынке труда профессиях в пищевой индустрии и карьерных возможностях в компании.

Ежегодно завод вживую посещают более 2500 человек. Кроме обычных экскурсий, завод проводит и онлайн-туры в прямом эфире. Записаться на такую экскурсию можно на сайте проекта: https://milk-trips.ru/?ysclid=m5gjd3jb52105707836.

Экскурсии на завод «Самаралакто» проходят 2 раза в неделю. Для организации очного визита групп учеников 9-11 классов, студентов колледжей и ВУЗов, представителей торговых сетей, поставщиков, партнеров компании, коллективов предприятий необходимо оставить заявку в сообществе проекта ВКонтакте «Всё начинается с молока»: https://vk.com/moloko_excursion.