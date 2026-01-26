Я нашел ошибку
Главные новости:
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Школьники познакомились с работой «Самаралакто» благодаря проекту «Билет в будущее»

179
Школьники познакомились с работой «Самаралакто» благодаря проекту «Билет в будущее»

Ученики самарской школы № 3 в рамках учебного курса «Россия — мои горизонты» побывали с экскурсией на молочном комбинате «Самаралакто» компании «Логика молока». 

 Во время экскурсии школьники увидели полный цикл производства молочной продукции – от приемки сырья до упаковки, побывали в современных цехах, познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и пообщались с сотрудниками. Эксперты предприятия рассказали о востребованных на рынке труда профессиях в пищевой индустрии и карьерных возможностях в компании.

 Ежегодно завод вживую посещают более 2500 человек. Кроме обычных экскурсий, завод проводит и онлайн-туры в прямом эфире. Записаться на такую экскурсию можно на сайте проекта: https://milk-trips.ru/?ysclid=m5gjd3jb52105707836. 

 Экскурсии на завод «Самаралакто» проходят 2 раза в неделю. Для организации очного визита групп учеников 9-11 классов, студентов колледжей и ВУЗов, представителей торговых сетей, поставщиков, партнеров компании, коллективов предприятий необходимо оставить заявку в сообществе проекта ВКонтакте «Всё начинается с молока»: https://vk.com/moloko_excursion.

В центре внимания
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
2863
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
517
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
665
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
568
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
613
