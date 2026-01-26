Я нашел ошибку
Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
В ИК-10 УФСИН СО прошёл шахматный турнир среди осуждённых
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
7 молодых специалистов из других регионов работают в поликлинике №2 Тольятти по региональной программе
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
Самарская танцевальная пара - победитель международного фестиваля
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Любителей футбола приглашают на «Зимний мяч - Богатое»
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
В регионе формируется движение «За медицину активного долголетия»
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Ночью 27 января в Самарской области ожидается сильный мороз
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пятеро пострадавших в ДТП в Самаре!

187
Пятеро пострадавших в ДТП в Самаре!

25 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало семь человек. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Ленинском районе Самары. В 01:20 час. 34-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался по улице Ленинской со стороны улицы Некрасовской в направлении улицы Красноармейской. В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка напротив дома № 96 по улице Льва Толстого, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Geely Emgrand, под управлением 22-летнего мужчины, движущимся по улице Льва Толстого со стороны улицы Братьев Коростелевых в направлении улицы Садовой. После столкновения автомашину LADA отбросило на тротуар и бетонный забор. Пассажиры LADA – 42-летняя женщина и 40-летняя женщина, а также водитель Geely и его пассажир – 21-летний мужчина госпитализированы, еще один пассажир иномарки – 22-летний мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему оказали разовую помощь.

Теги: ДТП

