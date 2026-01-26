Пятеро пострадавших в ДТП в Самаре!

25 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало семь человек.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Ленинском районе Самары. В 01:20 час. 34-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался по улице Ленинской со стороны улицы Некрасовской в направлении улицы Красноармейской. В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка напротив дома № 96 по улице Льва Толстого, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Geely Emgrand, под управлением 22-летнего мужчины, движущимся по улице Льва Толстого со стороны улицы Братьев Коростелевых в направлении улицы Садовой. После столкновения автомашину LADA отбросило на тротуар и бетонный забор. Пассажиры LADA – 42-летняя женщина и 40-летняя женщина, а также водитель Geely и его пассажир – 21-летний мужчина госпитализированы, еще один пассажир иномарки – 22-летний мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему оказали разовую помощь.