россияне увлеклись трендами десятилетней давности

В Авито проанализировали, как тренд на ностальгию по 2016 году повлиял на продажи товаров, которые были популярны в то время. Оказалось, что за последний месяц фингерборды — миниатюрные скейтборды для выполнения трюков пальцами — и селфи-палки стали покупать чаще на 26% и 21%. Также выросли продажи попсокетов — складных держателей для смартфонов, которые крепятся к задней панели устройства — и камер моментальной печати.

С наступившим 2026 годом в соцсетях завирусился тренд — ностальгировать по временам десятилетней давности. Большинство пользователей с теплом вспоминают тот год и с удовольствием делятся фото из 2016-го.

В то время была популярна одежда Thrasher, лосины с принтом звездного неба, кеды Vans, прозрачные силиконовые сумки и чокеры. Все катались на лонгбордах и пеннибордах, были востребованы даже фингерборды. По последним россияне, вероятно, соскучились сильнее всего — их продажи за январь выросли на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Также тогда только появились и сразу завоевали сердца гиков гироскутеры.

2016 год принес и другие популярные изобретения — в том числе, палки для селфи и попсокеты. Их продажи за месяц выросли на 21% и 12% соответственно. Также десять лет назад только пошла мода на фотоаппараты моментальной печати. Вероятно, сейчас их ждет новая волна популярности — продажи Polaroid за январь выросли на 6%.