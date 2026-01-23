Я нашел ошибку
22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.
«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
В ИК №15 состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню почерка — всероссийскому празднику, направленному на популяризацию культуры письма и развитие внимания к графической стороне речи.
В ИК-15 УФСИН СО прошёл День почерка: лекция, викторина и внимание к культуре письма
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.
В регионе ожидаются сильные морозы
В Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья»
В Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов
В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Самара вошла в десятку городов, где больше всего используют ИИ для работы

146
Самара вошла в десятку городов, где больше всего используют ИИ для работы

 

Более половины самарцев уже используют ИИ в работе, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент.

 

Предприниматели применяют ИИ для разных задач. Больше всего они используют нейросети для генерации контента и поиска информации — на них приходится по 38%. На втором месте — аналитика данных и прогнозы (19%). На третьем — управление финансами (6%). Такие инструменты для бизнеса уже развивают Городские сервисы Яндекса.

 

Более трети (37%) самарцев обращаются к нейросетям ежедневно, а 56% опрошенных — от месяца к месяцу. В 69% случаев пользователи довольны результатом. 

 

Наиболее популярным ИИ оказался среди предпринимателей из сферы транспорта, маркетинга и ритейла. При этом в среднем пользователи оценивают свои навыки работы с нейросетями на 2 балла из 5 — большинство лишь поверхностно знакомы с инструментами, попробовали их 1-2 раза, но не умеют создавать промпты или не в курсе всех функций. 

В опросе приняли участие более 1300 предпринимателей из городов-миллионников.
 

Городские сервисы Яндекса объединяют продукты для комфортной жизни и работы. В экосистему входят такие сервисы, как Яндекс Go, Маркет, Еда, Лавка, Доставка и другие. В каждом из них активно внедряются ИИ-технологии, которые помогают пользователям решать свои задачи и упрощают их повседневную жизнь.
 

Директор по продукту Яндекс Go для бизнеса Екатерина Никитина:  «Сотрудники быстрее принимают решения и меньше отвлекаются на повторяющиеся операции, когда хотя бы часть рабочих процессов автоматизирована. Например, в нашей команде ИИ встроен в работу отдела продаж: он помогает готовиться к встречам и фиксировать договоренности. В результате время на подготовку к сделкам сократилось примерно на 20%».

Яндекс Маркет — продавцы с помощью чата с ИИ-помощником получают аналитику продаж: Маркет AI анализирует выручку, сравнивает периоды, прогнозирует динамику и выявляет тренды по категориям и брендам. Также он помогает создавать контент для карточек и отвечает на вопросы о работе маркетплейса.

Яндекс Еда — ИИ-ретушь изображений для ресторанов, позволяющая улучшать фотографии блюд без профессиональной съемки.

Яндекс Командировки — в ближайшее время появится ИИ-помощник для организации деловых поездок, сокращающий время на поиск отелей и авиабилетов.

 

В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
23 января 2026, 10:16
В Самаре услугами самозанятых пользуются 18% компаний
Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Общество
209
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
22 января 2026, 12:14
Две трети россиян хотят, чтобы ИИ помогал им выбирать лучшие товары
Среди самых популярных функций — показ похожих товаров. Часто алгоритмы предлагают альтернативы, среди которых можно найти более подходящий вариант. Общество
292
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
22 января 2026, 09:45
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
Мужчины демонстрируют большую гибкость (средний процент снижения запросов составляет 10,2%), чем женщины (8,8%). Общество
279
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
167
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
175
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
425
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
758
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
565
