Самара вошла в десятку городов, где больше всего используют ИИ для работы

Более половины самарцев уже используют ИИ в работе, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент.

Предприниматели применяют ИИ для разных задач. Больше всего они используют нейросети для генерации контента и поиска информации — на них приходится по 38%. На втором месте — аналитика данных и прогнозы (19%). На третьем — управление финансами (6%). Такие инструменты для бизнеса уже развивают Городские сервисы Яндекса.

Более трети (37%) самарцев обращаются к нейросетям ежедневно, а 56% опрошенных — от месяца к месяцу. В 69% случаев пользователи довольны результатом.

Наиболее популярным ИИ оказался среди предпринимателей из сферы транспорта, маркетинга и ритейла. При этом в среднем пользователи оценивают свои навыки работы с нейросетями на 2 балла из 5 — большинство лишь поверхностно знакомы с инструментами, попробовали их 1-2 раза, но не умеют создавать промпты или не в курсе всех функций.

В опросе приняли участие более 1300 предпринимателей из городов-миллионников.



Городские сервисы Яндекса объединяют продукты для комфортной жизни и работы. В экосистему входят такие сервисы, как Яндекс Go, Маркет, Еда, Лавка, Доставка и другие. В каждом из них активно внедряются ИИ-технологии, которые помогают пользователям решать свои задачи и упрощают их повседневную жизнь.



Директор по продукту Яндекс Go для бизнеса Екатерина Никитина: «Сотрудники быстрее принимают решения и меньше отвлекаются на повторяющиеся операции, когда хотя бы часть рабочих процессов автоматизирована. Например, в нашей команде ИИ встроен в работу отдела продаж: он помогает готовиться к встречам и фиксировать договоренности. В результате время на подготовку к сделкам сократилось примерно на 20%».

Яндекс Маркет — продавцы с помощью чата с ИИ-помощником получают аналитику продаж: Маркет AI анализирует выручку, сравнивает периоды, прогнозирует динамику и выявляет тренды по категориям и брендам. Также он помогает создавать контент для карточек и отвечает на вопросы о работе маркетплейса.

Яндекс Еда — ИИ-ретушь изображений для ресторанов, позволяющая улучшать фотографии блюд без профессиональной съемки.

Яндекс Командировки — в ближайшее время появится ИИ-помощник для организации деловых поездок, сокращающий время на поиск отелей и авиабилетов.