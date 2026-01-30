Я нашел ошибку
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
31 января в регионе снег, до -7°С
В Самарской области продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.
Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».
С января 2026 года в 100 школах региона открыли новые детские объединения по шахматам.
Вячеслав Федорищев: "Укрепляем шахматные традиции в регионе"
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.
42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году
Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 000 000 рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.
«Тольяттиазот» провел третий этап профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ»
42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году

135
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.

Правительство Самарской области утвердило перечень из 210 инициатив жителей, которые будут поддержаны в 2026 году в рамках программы «Народный бюджет Самарской области». В Самаре реализуют 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов. На эти цели из бюджетов разного уровня с учетом обязательного софинансирования жителей будет направлено более 200 млн рублей.

Более 75% всех инициатив от самарцев касаются ремонта внутриквартальных и дворовых дорог, парковок, тротуаров. В этом году при поддержке программы «Народный бюджет Самарской области» обустроят 24 детские игровые и спортивные площадки. По инициативе жителей в этом году в Куйбышевском районе Самары появится площадка для выгула и дрессировки собак со специальным оборудованием, системой освещения и пешеходными дорожками.

Площадка для выгула собак в районе дома № 2 в Саратовском переулке станет второй в рамках реализации социально значимого общественного проекта «Компаньон в городе». С весны 2025 года первая такая площадка уже работает на Пятой просеке. Еще несколько площадок планируется разместить в Октябрьском районе рядом с Часовым сквером, в районе ТЦ «Мега» в Красноглинском районе, на ул. Солнечной в Промышленном районе и в Железнодорожном районе. Все четыре заявки также планируется подать на участие в программе «Народный бюджет Самарской области».

В рамках программы также поддержаны инициативы по благоустройству общественных пространств Самары. В этом году обустроят сквер у дома № 11 по ул. Ногина (пос. Управленческий) и в районе пересечения улиц Вилоновской и Фрунзе – эта территория носит имя Почетного гражданина Самары и Самарской области Петра Монастырского. В прошлом году с этой инициативой к главе города Самары Ивану Носкову обратилась Самарская организация Союза композиторов России.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Самара

