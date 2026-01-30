42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году

Правительство Самарской области утвердило перечень из 210 инициатив жителей, которые будут поддержаны в 2026 году в рамках программы «Народный бюджет Самарской области». В Самаре реализуют 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов. На эти цели из бюджетов разного уровня с учетом обязательного софинансирования жителей будет направлено более 200 млн рублей.



Более 75% всех инициатив от самарцев касаются ремонта внутриквартальных и дворовых дорог, парковок, тротуаров. В этом году при поддержке программы «Народный бюджет Самарской области» обустроят 24 детские игровые и спортивные площадки. По инициативе жителей в этом году в Куйбышевском районе Самары появится площадка для выгула и дрессировки собак со специальным оборудованием, системой освещения и пешеходными дорожками.



Площадка для выгула собак в районе дома № 2 в Саратовском переулке станет второй в рамках реализации социально значимого общественного проекта «Компаньон в городе». С весны 2025 года первая такая площадка уже работает на Пятой просеке. Еще несколько площадок планируется разместить в Октябрьском районе рядом с Часовым сквером, в районе ТЦ «Мега» в Красноглинском районе, на ул. Солнечной в Промышленном районе и в Железнодорожном районе. Все четыре заявки также планируется подать на участие в программе «Народный бюджет Самарской области».



В рамках программы также поддержаны инициативы по благоустройству общественных пространств Самары. В этом году обустроят сквер у дома № 11 по ул. Ногина (пос. Управленческий) и в районе пересечения улиц Вилоновской и Фрунзе – эта территория носит имя Почетного гражданина Самары и Самарской области Петра Монастырского. В прошлом году с этой инициативой к главе города Самары Ивану Носкову обратилась Самарская организация Союза композиторов России.

Фото: пресс-служба администрации Самары