Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре

29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.



На дистанции 12 км свободным стилем среди женщин первой стала Лидия Рыбина из Самары, преодолевшая это расстояние за 44 минуты 45 секунд, а среди мужчин – Александр Александров из Тольятти, его результат – 30 минут 45 секунд. На призовых местах – Елена Полетаева (Ижевск, 00:44:49), Денис Зайцев (Самара, 00:30:47), Диана Синицина (Самара, 00:46:46) и Александр Миронов (Тольятти, 00:31:59). Дистанцию в 6 км быстрее всех преодолели Ева Порватова (00:18:33) и Иван Павлов (00:15:15).



Завтра, 31 января, лыжный марафон продолжится соревнованиями в свободном стиле на дистанциях 2,5 км, 10, 30 и 50 км. Также завтра состоится инклюзивный старт. В воскресенье, 1 февраля, состоятся старты на 2,5 км, 10 и 30 км в классическом стиле. Перед началом рекомендуется ознакомиться с гидом для участников: https://disk.yandex.ru/d/0ozWZe15ttQyBg.





Фото: пресс-служба администрации Самары