Самарская область в лидерах рейтинга реализации окружных общественных проектов и участию в них молодежи

29 января 2026 года в режиме видеоконференции под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.

Одна из главных национальных целей до 2030 года, поставленных Президентом Владимиром Путиным, – раскрытие потенциала каждого человека и воспитание патриотичной личности. Ключевые векторы молодежной политики в наступившем году: формирование патриотизма, развитие талантов, формирование уважения и благодарности к защитникам страны. Эти задачи особенно актуальны в Год единства народов России.

Заместитель полпреда Президента отметил рост числа участников окружных общественных проектов: в 2025 году они объединили почти 523 тыс. молодых людей – на 138 тыс. больше, чем в 2024-м. Наибольший прирост – в Кировской, Самарской и Ульяновской областях. По итогам 2025 года лидерами по реализации общественных проектов Приволжского федерального округа стали Пензенская и Самарская области, а также Республика Башкортостан.

С докладом о реализации окружных общественных проектов в Самарской области выступил заместитель Губернатора – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он подчеркнул, что в 2026 году Правительством Самарской области будет продолжена работа по реализации окружных проектов и привлечению молодежи к участию в муниципальных и региональных отборочных этапах.

Важным результатом стала интеграция окружных проектов во всероссийскую повестку, включая деятельность Движения Первых. Так, в 2026 году молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга» сохранит статус Форума Движения Первых и традиционно пройдет в Самарской области с 24 по 31 июля в формате палаточного лагеря под темой «Код России: единство в многообразии».

Приоритетным в округе является партнерство с Российским обществом «Знание». В прошлом году в регионах ПФО прошло свыше 15 тыс. просветительских выступлений с участием 1,1 млн слушателей. По сумме показателей региональные отделения общества «Знания» в Чувашской Республике, Саратовской области, Республике Мордовия, а также в Нижегородской и Самарской областях заняли соответственно пять первых мест в общероссийском годовом рейтинге Общества.

В 2026 году окружной спортивно-туристский лагерь «Туриада» сохранит международный формат с участием делегаций дружественных стран, команд из Центрального федерального округа и исторических регионов нашей страны и будет приурочена к Году единства народов России.

Планируется расширение конкурсной программы окружного проекта «МолоТ» для работающей молодежи, его финал пройдет в Пермском крае.

XI Российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы» состоится в 2026 году в г.Ульяновске с участием 300 отличившихся представителей студенческой молодежи (по 150 человек с российской и китайской сторон).

Финалы Интеллектуальных олимпиад пройдут в марте: школьников и студентов СПО ждут в Перми, студентов СПО и вузов – в Саранске. К школьной Олимпиаде присоединятся участники из Уральского федерального округа, которые посоревнуются в робототехнике и управлении и программировании БПЛА.

Проект для воспитанников детских домов «Вернуть детство» дополнят патриотическими мероприятиями. Его финал состоится в парке «Патриот» имени Максима Серафимова недалеко от Уфы. Фестиваль уличной культуры «ФормАрт» будет посвящен единству народов России, а его окружной финал соберет лучших художников в августе в Кирове.

В качестве важнейшей перед регионами округа поставлена задача обеспечения возможности участия в окружных общественных проектах для каждого желающего ребенка или молодого человека вне зависимости от места его проживания.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО