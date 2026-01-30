Я нашел ошибку
Главные новости:
29 января 2026 года прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.
Самарская область в лидерах рейтинга реализации окружных общественных проектов и участию в них молодежи
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
31 января в регионе снег, до -7°С
В Самарской области продолжают системную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и повышению правовой грамотности несовершеннолетних.
Полицейские и общественники региона провели профилактические беседы со школьниками
В 2026 году в Тольятти площадкой для проведения конкурса «Волшебство звука» станет Детская музыкальная школа № 4 им. В. М. Свердлова.
6 февраля в Тольятти пройдет XIII Международный конкурс «Волшебство звука».
С января 2026 года в 100 школах региона открыли новые детские объединения по шахматам.
Вячеслав Федорищев: "Укрепляем шахматные традиции в регионе"
В Самаре реализуют в 2026 году 42 инициативы, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов.
42 инициативы самарцев поддержали по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область в лидерах рейтинга реализации окружных общественных проектов и участию в них молодежи

59
29 января 2026 года прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.

29 января 2026 года в режиме видеоконференции под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.

Одна из главных национальных целей до 2030 года, поставленных Президентом Владимиром Путиным, – раскрытие потенциала каждого человека и воспитание патриотичной личности. Ключевые векторы молодежной политики в наступившем году: формирование патриотизма, развитие талантов, формирование уважения и благодарности к защитникам страны. Эти задачи особенно актуальны в Год единства народов России.

Заместитель полпреда Президента отметил рост числа участников окружных общественных проектов: в 2025 году они объединили почти 523 тыс. молодых людей – на 138 тыс. больше, чем в 2024-м. Наибольший прирост – в Кировской, Самарской и Ульяновской областях. По итогам 2025 года лидерами по реализации общественных проектов Приволжского федерального округа стали Пензенская и Самарская области, а также Республика Башкортостан.  

С докладом о реализации окружных общественных проектов в Самарской области выступил заместитель Губернатора – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он подчеркнул, что в 2026 году Правительством Самарской области будет продолжена работа по реализации окружных проектов и привлечению молодежи к участию в муниципальных и региональных отборочных этапах.  

Важным результатом стала интеграция окружных проектов во всероссийскую повестку, включая деятельность Движения Первых. Так, в 2026 году молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга» сохранит статус Форума Движения Первых и традиционно пройдет в Самарской области с 24 по 31 июля в формате палаточного лагеря под темой «Код России: единство в многообразии».

Приоритетным в округе является партнерство с Российским обществом «Знание». В прошлом году в регионах ПФО прошло свыше 15 тыс. просветительских выступлений с участием 1,1 млн слушателей. По сумме показателей региональные отделения общества «Знания» в Чувашской Республике, Саратовской области, Республике Мордовия, а также в Нижегородской и Самарской областях заняли соответственно пять первых мест в общероссийском годовом рейтинге Общества.

В 2026 году окружной спортивно-туристский лагерь «Туриада» сохранит международный формат с участием делегаций дружественных стран, команд из Центрального федерального округа и исторических регионов нашей страны и будет приурочена к Году единства народов России.

Планируется расширение конкурсной программы окружного проекта «МолоТ» для работающей молодежи, его финал пройдет в Пермском крае.

XI Российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы» состоится в 2026 году в г.Ульяновске с участием 300 отличившихся представителей студенческой молодежи (по 150 человек с российской и китайской сторон).

Финалы Интеллектуальных олимпиад пройдут в марте: школьников и студентов СПО ждут в Перми, студентов СПО и вузов – в Саранске. К школьной Олимпиаде присоединятся участники из Уральского федерального округа, которые посоревнуются в робототехнике и управлении и программировании БПЛА.

Проект для воспитанников детских домов «Вернуть детство» дополнят патриотическими мероприятиями. Его финал состоится в парке «Патриот» имени Максима Серафимова недалеко от Уфы. Фестиваль уличной культуры «ФормАрт» будет посвящен единству народов России, а его окружной финал соберет лучших художников в августе в Кирове.

В качестве важнейшей перед регионами округа поставлена задача обеспечения возможности участия в окружных общественных проектах для каждого желающего ребенка или молодого человека вне зависимости от места его проживания.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

 

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
30 января 2026, 18:28
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00. Общество
71
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
30 января 2026, 18:12
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек,... Общество
110
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы.
30 января 2026, 17:59
31 января в регионе снег, до -7°С
Температура воздуха 31 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С. На дорогах местами снежные заносы. Экология
117
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
241
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
219
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
290
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
527
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1212
Весь список