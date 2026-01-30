Я нашел ошибку
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы
На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.
70 лет вместе: Вячеслав Федорищев поздравил семью Чуриковых из Обшаровки с юбилеем супружеской жизни
В период с января по июнь 2021 года фигуранты совершили разбой, грабеж, похищение человека с целью вымогательства его имущества.
В Самаре за тяжкие преступления осуждены организатор и участники банды 
На начало года в Самарской области зарегистрировано 116 МТК, 42 из которых являются резидентами технопарка.
Выручка резидентов технопарка «Жигулевская долина» превысила 30 млрд рублей
Об опасностях, подстерегающих любителей прогулок по неокрепшему льду, сотрудники МЧС рассказали учащимся самарской школы-интерната "Преодоление".
Инспекторы ГИМС СО проводят беседы со школьниками о правилах поведения на льду
29 января 2026 года прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.
Самарская область в лидерах рейтинга реализации окружных общественных проектов и участию в них молодежи
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
Горячая линия по уборке снега работает в Самаре
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Ночная лыжная гонка открыла фестиваль «Сокольи горы» в Самаре
В Самаре за тяжкие преступления осуждены организатор и участники банды 

186
В период с января по июнь 2021 года фигуранты совершили разбой, грабеж, похищение человека с целью вымогательства его имущества.

Собранные следственными органами СК Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора организатору и семи участникам банды. 

В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям:

- вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу

- похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, организованной группой

- грабеж

- разбой

- вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере, организованной группой

- создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде))

- занятие высшего положения в преступной иерархии

- незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года один из осужденных создал устойчивую вооруженную группу с целью совершения разбойных нападений и грабежей, куда вовлек семерых участников, в том числе и 17-летнего молодого человека.

В период с января по июнь 2021 года фигуранты совершили разбой, грабеж, похищение человека с целью вымогательства его имущества. Кроме того, они занимались вымогательством денег у лиц, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков на территории городов Чапаевск и Самара. В целях совершения преступлений участниками банды использовались транспортные средства, приобреталось огнестрельное оружие, для конспирации и постоянной связи между собой осужденные использовали мобильные телефоны.

Двое фигурантов занимали высшее положение в преступной иерархии и являлись смотрящими за городом Чапаевском и поселком Безенчуком.

Всего за период существования банды ее участники завладели денежными средствами и имуществом 10-ти потерпевших на общую сумму не менее 290 тысяч рублей.

Преступная деятельность указанных лиц была пресечена в июне 2021 года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. Огнестрельное оружие, находившееся в распоряжении членов банды, было обнаружено и изъято, деятельность банды фактически прекращена.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 лет 6 месяцев до 18 лет, с ограничением свободы на срок на срок от 6 месяцев до 1,5 лет.

Двое осужденных освобождены от наказания в связи с его отбытием.

Один осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима, четверо – в колонии строгого режима, один – в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

