В Самаре за тяжкие преступления осуждены организатор и участники банды 

Собранные следственными органами СК Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора организатору и семи участникам банды.

В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям:

- вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу

- похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, организованной группой

- грабеж

- разбой

- вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере, организованной группой

- создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде))

- занятие высшего положения в преступной иерархии

- незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года один из осужденных создал устойчивую вооруженную группу с целью совершения разбойных нападений и грабежей, куда вовлек семерых участников, в том числе и 17-летнего молодого человека.

В период с января по июнь 2021 года фигуранты совершили разбой, грабеж, похищение человека с целью вымогательства его имущества. Кроме того, они занимались вымогательством денег у лиц, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков на территории городов Чапаевск и Самара. В целях совершения преступлений участниками банды использовались транспортные средства, приобреталось огнестрельное оружие, для конспирации и постоянной связи между собой осужденные использовали мобильные телефоны.



Двое фигурантов занимали высшее положение в преступной иерархии и являлись смотрящими за городом Чапаевском и поселком Безенчуком.

Всего за период существования банды ее участники завладели денежными средствами и имуществом 10-ти потерпевших на общую сумму не менее 290 тысяч рублей.

Преступная деятельность указанных лиц была пресечена в июне 2021 года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. Огнестрельное оружие, находившееся в распоряжении членов банды, было обнаружено и изъято, деятельность банды фактически прекращена.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 лет 6 месяцев до 18 лет, с ограничением свободы на срок на срок от 6 месяцев до 1,5 лет.



Двое осужденных освобождены от наказания в связи с его отбытием.



Один осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима, четверо – в колонии строгого режима, один – в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО