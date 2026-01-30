70 лет вместе: Вячеслав Федорищев поздравил семью Чуриковых из Обшаровки с юбилеем супружеской жизни

На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.

"Они познакомились летом 1951 года, а уже осенью Владимира Федоровича забрали на службу. Мужем и женой они стали 29 января 1956 года", рассказал губернатор.

Владимир Федорович всю жизнь трудился на Приволжском абразивном заводе, где прошел путь от слесаря-ремонтника до директора предприятия. Он внес большой вклад в развитие завода, в строительство социальных объектов в Обшаровке.

Фаида Ивановна работала в разные годы учителем математики и физики, начальных классов, заведовала заводскими детскими яслями.

Супруги имеют почетные звания «Ветеран войны» и «Ветеран труда». Владимир Федорович – «Почетный гражданин Приволжского района Самарской области». Они воспитывают двух дочерей. У пары также есть два внука, два правнука, правнучка.

"Семье Чуриковых уже 70 лет! В этом году, как говорят в народе, у них «благодатная свадьба». Секретом семейного счастья они называют любовь и уважение.

Присоединяюсь к поздравлениям! Такие пары – это вдохновение и пример для каждого из нас. Желаю здоровья, счастья и благополучия! Пусть ваше счастье и любовь продолжают согревать всех вокруг!" - отметил Вячеслав Федорищев.

Фото: pxhere.com