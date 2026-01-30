Я нашел ошибку
Главные новости:
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы
На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.
В период с января по июнь 2021 года фигуранты совершили разбой, грабеж, похищение человека с целью вымогательства его имущества.
На начало года в Самарской области зарегистрировано 116 МТК, 42 из которых являются резидентами технопарка.
Об опасностях, подстерегающих любителей прогулок по неокрепшему льду, сотрудники МЧС рассказали учащимся самарской школы-интерната "Преодоление".
29 января 2026 года прошло окружное совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО.
Звонки на горячую линию в Самаре принимают с 8:30-17:30 в будни дни, а в выходные с 10:00-18:00.
29 января стартовал XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». По традиции его открыла ночная гонка – в этом году ее участниками стали более 260 человек, они преодолели дистанции 2,5 км, 6 и 12 км.
Лента новостей
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.

️ В связи с ухудшением погодных условий и введением временного ограничения движения для тяжёлого транспорта на федеральных трассах в Ульяновской области, временно отменяются автобусные рейсы из Самарской области в направлении Ульяновска и Йошкар-Олы — через Димитровград.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области:

  Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» (включая подъезд к Самаре)
· Р-178 «Саранск – Сурское – Ульяновск»
· М-5 «Урал» (подъезд к Ульяновску)
· А-151 «Цивильск – Ульяновск»

Ограничение связано с обеспечением безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях.

Рекомендации для пассажиров:

Владельцам билетов на отменённые рейсы необходимо обратиться в кассы автовокзалов для возврата средств или переоформления билета на другую дату.

Пассажирам, планирующим поездку, рекомендуется уточнять актуальную информацию о возобновлении движения на официальных ресурсах перевозчиков, автовокзалов или по телефонам справочных служб.

Ограничение движения является временным. Информация о возобновлении движения автобусов будет опубликована дополнительно по мере её поступления от федеральных дорожных служб и перевозчиков.

 

В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
Весь список