В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы

️ В связи с ухудшением погодных условий и введением временного ограничения движения для тяжёлого транспорта на федеральных трассах в Ульяновской области, временно отменяются автобусные рейсы из Самарской области в направлении Ульяновска и Йошкар-Олы — через Димитровград.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области:

Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» (включая подъезд к Самаре)

· Р-178 «Саранск – Сурское – Ульяновск»

· М-5 «Урал» (подъезд к Ульяновску)

· А-151 «Цивильск – Ульяновск»

Ограничение связано с обеспечением безопасности дорожного движения в сложных погодных условиях.

Рекомендации для пассажиров:

Владельцам билетов на отменённые рейсы необходимо обратиться в кассы автовокзалов для возврата средств или переоформления билета на другую дату.

Пассажирам, планирующим поездку, рекомендуется уточнять актуальную информацию о возобновлении движения на официальных ресурсах перевозчиков, автовокзалов или по телефонам справочных служб.

Ограничение движения является временным. Информация о возобновлении движения автобусов будет опубликована дополнительно по мере её поступления от федеральных дорожных служб и перевозчиков.