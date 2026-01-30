На двух федеральных трассах региона введены ограничения для автобусов и грузовиков

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует об ограничении движения на федеральных трассах М-5 «Урал» и Р-241 на основании данных ФКУ «Поволжуправтодор».

В связи с неблагоприятными погодными условиями временно ограничено движение маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на следующих участках в границах Самарской области:

- М-5 «Урал» (подъезд к г. Ульяновск): участки с км 294+500 по км 294+660 и с км 295+100 по км 328+400.

- Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» (подъезд к г. Самара): участок с км 326+367 по км 400+031.

Ограничения введены для обеспечения безопасности дорожного движения. Сроки их действия будут зависеть от улучшения погодных условий.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет, сообщает минтранс СО.