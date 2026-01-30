Умерла актриса Кэтрин О'Хара - исполнительница роли мамы Кевина в фильме «Один дома» 

Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни, сообщил Variety ее менеджер. Она скончалась 30 января в своем доме в Лос-Анджелесе «после непродолжительной болезни», передает РБК.

О'Хара сыграла Кейт Маккаллистер, мамы Кевина, в фильмах «Один дома» (1990) и «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Cвою карьеру О'Хара начала в составе комедийной труппы The Second City в Торонто в 1970-х. За съемки в канадском скетч-шоу «Second City Television» она получила свою первую премию «Эмми».

В 60 лет, пишет Variety, О'Хара пережила «ренессанс в карьере», сыграв Мойру Роуз — бывшую актрису и светскую львицу из канадского сериала «Шиттс Крик». За эту работу она была удостоена второй «Эмми».