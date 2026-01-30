Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа раскритиковала известные народные методы лечения ОРВИ, пишут "Известия".

Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников. В беседе с «Радио 1» 28 января врач заявила, что все эти методы берут корни в интернете.

«Это всё печально, потому что, например, перекись — сильный окислитель, она может сжечь слизистую. Это не просто варварство, а издевательство над организмом. Это опасно для жизни», — сказала она.

Лапа пояснила, что чеснок допустим лишь в качестве профилактического средства, но применять его для лечения бессмысленно. Аналогично, картофель, по словам специалиста, не только не лечит, но может привести к ожогам, а горячий пар не влияет на вирусы и способен усилить воспаление — особенно при бактериальной инфекции, ускоряя ее распространение в легкие.

Врач подчеркнула, что народные методы были актуальны в прошлом, когда не существовало эффективных лекарств, однако сегодня при первых признаках болезни следует обращаться к специалисту. При этом она уточнила, что прогревание ног с горчицей или солью допустимо лишь при переохлаждении, поскольку может поддержать иммунитет, но при заболевании такие процедуры категорически противопоказаны, пишет RT.

Фото: pxhere.com