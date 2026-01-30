Врач-терапевт раскритиковала популярные народные методы лечения ОРВИ

Я нашел ошибку
Вывоз снега в Самаре будет осуществляться в круглосуточном режиме. 
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в ожидании залповых снегопадов
Актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72-м году жизни.
Умерла актриса Кэтрин О'Хара - исполнительница роли мамы Кевина в фильме «Один дома» 
Законопроектом также предусматривается изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника.
Минюст предложил увеличить порог долга для ареста имущества с 3 до 10 тысяч рублей
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в ведении Самарской области, ограничений движения нет.
На двух федеральных трассах региона введены ограничения для автобусов и грузовиков
Крыша конструкции упала на голову женщине. Она не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Неравнодушные прохожие подбежали и вытащили потерпевшую.
В Подмосковье стеклянная крыша автобусной остановки под тяжестью снега обрушилась на девушку
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ввело запрет на движение автобусов и грузового транспорта на ключевых участках федеральных дорог в Ульяновской области.
В связи с ограничением движения в Ульяновской области временно отменены межрегиональные автобусные рейсы
На этой неделе Владимир Федорович и Фаида Ивановна Чуриковы из села Обшаровка принимали поздравления с юбилеем супружеской жизни.
70 лет вместе: Вячеслав Федорищев поздравил семью Чуриковых из Обшаровки с юбилеем супружеской жизни
Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников.

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа раскритиковала известные народные методы лечения ОРВИ, пишут "Известия".

Ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников. В беседе с «Радио 1» 28 января  врач заявила, что все эти методы берут корни в интернете.

«Это всё печально, потому что, например, перекись — сильный окислитель, она может сжечь слизистую. Это не просто варварство, а издевательство над организмом. Это опасно для жизни», — сказала она.

Лапа пояснила, что чеснок допустим лишь в качестве профилактического средства, но применять его для лечения бессмысленно. Аналогично, картофель, по словам специалиста, не только не лечит, но может привести к ожогам, а горячий пар не влияет на вирусы и способен усилить воспаление — особенно при бактериальной инфекции, ускоряя ее распространение в легкие.

Врач подчеркнула, что народные методы были актуальны в прошлом, когда не существовало эффективных лекарств, однако сегодня при первых признаках болезни следует обращаться к специалисту. При этом она уточнила, что прогревание ног с горчицей или солью допустимо лишь при переохлаждении, поскольку может поддержать иммунитет, но при заболевании такие процедуры категорически противопоказаны, пишет RT.

 

Фото:  pxhere.com

Здравоохранение
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
30 января 2026  16:07
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
255
в Самаре завершили строительство операционного модуля
30 января 2026  12:46
В Самаре завершили строительство операционного модуля
268
Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России
30 января 2026  11:12
Назван самый востребованный витамин в январе у жителей России
270
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания
30 января 2026  10:25
В Клиниках СамГМУ помогли пациенту с сильными отеками из-за аутоиммунного заболевания
261
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
29 января 2026  21:19
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
510
Руководитель эндокринологического центра больницы им. В. Д. Середавина Светлана Манцагова, отметила, что эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма.  
29 января 2026  16:35
Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы
576
Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.
29 января 2026  16:29
Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить
509
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
29 января 2026  11:49
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
400
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
28 января 2026  19:42
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
601
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15925
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
302
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
248
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
315
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
546
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1327
