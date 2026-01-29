Я нашел ошибку
Главные новости:
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей
в Тольятти в ДТП погиб пешеход
В Тольятти в ДТП погиб пешеход
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Сборная Самарской области взяла 4 медали на турнирах по спортивному туризму
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
Прокуратура выявила нарушения в содержании самарской набережной
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Пилот федерального уровня: сызранский проект «Особый уход» задает новый стандарт заботы о пожилых
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
Росгосстрах отмечает всплеск краж в новогодние праздники
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
В Самаре проверили более 200 посетителей и работников развлекательных заведений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
-0.28
EUR 91.3
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России

168
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России

Автоград занял второе место по стране.

67 % тольяттинцев регулярно проходят комплексные профилактические обследование организма. Возглавили топ жители Махачкалы — среди них о чекапах не забывают 71%.

В целом медучреждения для ежегодной диспансеризации посещают 52 % россиян. Большинство проходит ее по программам ОМС или ДМС, а 12 % — платно, пишет 450Медиа.

При этом многие жители РФ боятся медицинских обследований и процедур из-за возможной болезненности (71 %) и тревоги по поводу диагноза (19 %).

И все же они записываются на прием к врачу в случае болезни (56 %) или профилактики ухудшений состояния (20 %). К самолечению склоняется четверть россиян, а 4 % отказываются посещать медиков вовсе.

При плохом самочувствии к докторам чаще обращаются мужчины, чем женщины (58 % против 54 %). В 2025 году около 16 % россиян столкнулись с осложнениями из-за несвоевременного визита. Это на 7 % больше, чем в 2024-м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании по страхованию жизни.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
29 января 2026  11:49
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
168
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
28 января 2026  19:42
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
464
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.
28 января 2026  18:17
В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург
489
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
28 января 2026  16:59
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
456
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
28 января 2026  12:40
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
487
Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа
28 января 2026  09:17
Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа
344
Согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю.
27 января 2026  22:57
Терапевт: постельное белье нужно менять не реже раза в неделю
582
Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года.
27 января 2026  22:40
В Шигонскую ЦРБ поставлен цифровой флюорограф
447
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
27 января 2026  16:59
Пульмонолог минздрава СО рассказала, почему курильщики особенно уязвимы к ОРВИ и гриппу в холодный сезон
695
В поликлинических отделениях в пгт Новосемейкино и Мирный завершен капитальный ремонт.
27 января 2026  15:39
В Красноярском районе капитально отремонтировали два поликлинических отделения
634
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15921
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
75
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
440
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
472
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
438
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
527
Весь список