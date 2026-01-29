Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России

Автоград занял второе место по стране.

67 % тольяттинцев регулярно проходят комплексные профилактические обследование организма. Возглавили топ жители Махачкалы — среди них о чекапах не забывают 71%.



В целом медучреждения для ежегодной диспансеризации посещают 52 % россиян. Большинство проходит ее по программам ОМС или ДМС, а 12 % — платно, пишет 450Медиа.



При этом многие жители РФ боятся медицинских обследований и процедур из-за возможной болезненности (71 %) и тревоги по поводу диагноза (19 %).



И все же они записываются на прием к врачу в случае болезни (56 %) или профилактики ухудшений состояния (20 %). К самолечению склоняется четверть россиян, а 4 % отказываются посещать медиков вовсе.



При плохом самочувствии к докторам чаще обращаются мужчины, чем женщины (58 % против 54 %). В 2025 году около 16 % россиян столкнулись с осложнениями из-за несвоевременного визита. Это на 7 % больше, чем в 2024-м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании по страхованию жизни.