Соревнования по плаванию «День стайера» пройдут в Самаре

31 января в Самаре состоятся соревнования по плаванию «День стайера». В них примут участие юноши и девушки 11–13 лет (2013–2015 г.р.) и 14–15 лет (2011–2012 г.р.), которые выступят на дистанции 800 метров вольным стилем.

Разминка участников запланирована на 11:00, начало соревнований — в 12:00. Победители и призёры будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Турнир пройдёт в плавательном бассейне по адресу: ул. Калининградская, 11. Допуск зрителей осуществляется по предварительной регистрации. Пригласительный билет рекомендуется заранее скачать или распечатать