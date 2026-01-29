в Тольятти в ДТП погиб пешеход

В среду, 28 января, в 06:25 в Тольятти произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

В районе дома № 91 по ул. Борковской автомобиль Lada Vesta сбил 55-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на желтый мигающий сигнал. С места происшествия пешехода госпитализировали в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, по данному факту проводится проверка, пишет Волга-Ньюс.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области