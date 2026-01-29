В Кинельском районе УАЗ столкнулся с автобусом

Еще одно произошло 28 января в 13:20 в Кинельском районе. 47-летний водитель, управляя автобусом Iveco, двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан», со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара. В пути следования, на 33 км указанной автодороги, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновением с автомобилем УАЗ, под управлением 37-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении. Водитель автобуса госпитализирован, а водителю УАЗа назначено амбулаторное лечение.