В Отрадном столкнулись три машины, пострадал один из водителей

28 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 8 человек и 1 погиб.

ДТП произошло в 10:35 час. в городе Отрадный. 61-летний мужчина, управляя автомобилем Лада 212140, двигался по автодороге «Самара - Бугуруслан», со стороны г. Самара в направлении ул. Строителей. В пути следования, на 89 км указанной автодороги, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево, не уступил дорогу транспортному средству Kia K5, под управлением 34-летней женщины, которая двигалась по равнозначной дороге во встречном направлении и совершил столкновение, после которого автомобиль Kia K5, совершил столкновение с тс Kia Rio, под управлением 48-летнего мужчины. 48-летний водитель госпитализирован.