В Самаре открыли участок улицы Мичурина

В Октябрьском районе Самары вернули на привычные маршруты общественный транспорт. Троллейбусы и автобусы снова ходят мимо выставочного центра «Экспо Волга».

«Движение общественного транспорта на улице Мичурина восстановлено. Для автомобилистов сохраняются ограничения на улице Челюскинцев: проезд в районе перекрестка пока что недоступен», — сообщили в городском дептрасне.

Участок улицы Мичурина на пересечении с Челюскинцев закрыли утром 20 января. Там строили теплотрассу для подключения строящегося дома. В период действия ограничений пустили в обход автобусы № 4 и 22, а также троллейбусы № 4 и 15, пишет 63.ру.