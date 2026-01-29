Средняя стоимость метра жилья в Самаре выросла до 132 тыс. рублей

В администрации Самары подготовили документ, в котором зафиксирован новый норматив стоимости жилья на этот год. Речь идёт о среднем расчётном показателе цены одного квадратного метра, который планируется применять в 2026 году. Проект постановления размещён для публичного ознакомления.

Согласно представленным расчётам, базовая стоимость «квадрата» предлагается установить на уровне 131 730 рублей. По сравнению с действующим нормативом 2025 года, который составляет 120 442 рубля, показатель вырастет почти на десять процентов.

В мэрии подчёркивают, что данная сумма не является отражением ситуации на рынке недвижимости. Она используется исключительно в служебных и социальных целях — при расчёте размеров жилищных выплат сотрудникам муниципальных учреждений, предоставлении поддержки многодетным семьям, а также при оценке имущества граждан для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Отмечается, что самарский норматив приведён в соответствие с региональными параметрами. При этом аналитика банковского сектора показывает, что фактическая стоимость квадратного метра в городе выше. По данным Сбербанка, которые приводит сайт «Самарская газета» средняя рыночная цена жилья в Самаре к концу 2025 года приблизилась к отметке 137 тысяч рублей за квадратный метр, пишет Самара-АиФ.