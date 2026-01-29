Я нашел ошибку
Главные новости:
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе.
Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей
В 2026 году сразу в пяти школах искусств Самары появятся новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту «Семья».
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Стать участником Акции может любой житель Самары и области. Принести книги в дар можно до 13 февраля.
Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»
Вузы региона могут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить до 30 млн рублей на реализацию проекта

221
В День российского студенчества запустился конкурс Росмолодёжь.Гранты среди высших учебных заведений в 2026 году, который проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В День российского студенчества запустился конкурс Росмолодёжь.Гранты среди высших учебных заведений в 2026 году, который проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» (принят по решению Президента страны Владимира Путина). Самарские университеты могут подать заявку и получить до 30 миллионов рублей на реализацию проекта в вузе.
Цель конкурса — комплексное развитие молодёжной политики в вузах. Его программы призваны создать целостную экосистему в университетах, объединяющую поддержку студенческих инициатив, воспитание патриотизма и социальной ответственности, а также работу по раскрытию талантов и личностного потенциала каждого учащегося
«Мы часто слышим о том, что на проведение проектов не хватает ресурсов. Конкурс Росмолодёжь.Гранты среди вузов — это отличная возможность их получить. Вузы могут выйти со своей инициативой, описать её и получить средства на реализацию. Это может быть создание медиацентра, организация крупного мероприятия или поддержка творческой организации в вузе. Важно помнить, что проекты в данном конкурсе — это не набор студенческих инициатив, а систематизированные проектные решения, которые являются частью молодёжной политики университета», — рассказала Юлия Карабельская, эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты Самарской области.
Конкурс включает 18 номинаций: вуз может подать не более одной заявки по каждой. Максимальный размер гранта зависит от масштаба проекта и количества вовлечённых участников:
- до 10 млн рублей — от 1,2 тыс. участников,
- до 20 млн рублей — более 2,4 тыс. участников,
- до 30 млн рублей — более 4,6 тыс. участников.
Подать заявку самарские вузы могут до 10 марта 16:00 (мск). Подробности и правила участия размещены на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки: vk.cc/cTGiJm.
Помимо конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов, по всей России проходит конкурсный отбор по формированию экспертного совета 2026 года. Это возможность стать частью главного молодёжного грантового конкурса страны: оценивать проектные заявки, посещать мероприятия в разных регионах и помогать тем, кто пишет социальные проекты.
Сейчас в Самарской области работают 10 экспертов и 2 эксперта-наставника. Они помогают молодёжи региона превратить идею в реальность: направляют в составлении проектных заявок и проверяют их, ведут просветительскую работу. За 2025 год эксперты провели в регионе более 100 образовательных мероприятий и свыше 200 индивидуальных консультаций.
Стать экспертом Росмолодёжь.Гранты могут лица от 18 лет с высшим или неоконченным высшим образованием (при условии успешно закрытого проекта Росмолодёжь.Гранты), с опытом оценки грантовых заявок или проводившие тренинги в области социального и бизнес-проектирования в течение последних 24 месяцев. Подать заявку можно до 26 февраля 14:00 (мск) на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cTLFW0.
В Самарской области получить помощь в написании проекта и заполнении заявки можно в грантовом сообществе Самарской области «МСО.Проекты». Молодёжь региона может подать заявку на индивидуальную консультацию или присоединиться к вебинарам с экспертами Росмолодёжь.Гранты Самарской области.
Обо всех грантовых новостях, а также анонсах встреч и обучающих программах можно узнать в официальной группе МСО.Проекты во ВКонтакте: https://vk.com/msoprojects63.

 

 

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

Теги: Самара

