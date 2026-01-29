Вузы региона могут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить до 30 млн рублей на реализацию проекта

В День российского студенчества запустился конкурс Росмолодёжь.Гранты среди высших учебных заведений в 2026 году, который проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» (принят по решению Президента страны Владимира Путина). Самарские университеты могут подать заявку и получить до 30 миллионов рублей на реализацию проекта в вузе.

Цель конкурса — комплексное развитие молодёжной политики в вузах. Его программы призваны создать целостную экосистему в университетах, объединяющую поддержку студенческих инициатив, воспитание патриотизма и социальной ответственности, а также работу по раскрытию талантов и личностного потенциала каждого учащегося

«Мы часто слышим о том, что на проведение проектов не хватает ресурсов. Конкурс Росмолодёжь.Гранты среди вузов — это отличная возможность их получить. Вузы могут выйти со своей инициативой, описать её и получить средства на реализацию. Это может быть создание медиацентра, организация крупного мероприятия или поддержка творческой организации в вузе. Важно помнить, что проекты в данном конкурсе — это не набор студенческих инициатив, а систематизированные проектные решения, которые являются частью молодёжной политики университета», — рассказала Юлия Карабельская, эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты Самарской области.

Конкурс включает 18 номинаций: вуз может подать не более одной заявки по каждой. Максимальный размер гранта зависит от масштаба проекта и количества вовлечённых участников:

- до 10 млн рублей — от 1,2 тыс. участников,

- до 20 млн рублей — более 2,4 тыс. участников,

- до 30 млн рублей — более 4,6 тыс. участников.

Подать заявку самарские вузы могут до 10 марта 16:00 (мск). Подробности и правила участия размещены на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки: vk.cc/cTGiJm.

Помимо конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов, по всей России проходит конкурсный отбор по формированию экспертного совета 2026 года. Это возможность стать частью главного молодёжного грантового конкурса страны: оценивать проектные заявки, посещать мероприятия в разных регионах и помогать тем, кто пишет социальные проекты.

Сейчас в Самарской области работают 10 экспертов и 2 эксперта-наставника. Они помогают молодёжи региона превратить идею в реальность: направляют в составлении проектных заявок и проверяют их, ведут просветительскую работу. За 2025 год эксперты провели в регионе более 100 образовательных мероприятий и свыше 200 индивидуальных консультаций.

Стать экспертом Росмолодёжь.Гранты могут лица от 18 лет с высшим или неоконченным высшим образованием (при условии успешно закрытого проекта Росмолодёжь.Гранты), с опытом оценки грантовых заявок или проводившие тренинги в области социального и бизнес-проектирования в течение последних 24 месяцев. Подать заявку можно до 26 февраля 14:00 (мск) на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cTLFW0.

В Самарской области получить помощь в написании проекта и заполнении заявки можно в грантовом сообществе Самарской области «МСО.Проекты». Молодёжь региона может подать заявку на индивидуальную консультацию или присоединиться к вебинарам с экспертами Росмолодёжь.Гранты Самарской области.

Обо всех грантовых новостях, а также анонсах встреч и обучающих программах можно узнать в официальной группе МСО.Проекты во ВКонтакте: https://vk.com/msoprojects63.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области