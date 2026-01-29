Участники СВО посетили хоккейный матч между ЦСК ВВС и «Рязанью-ВДВ» в Самаре

Игроки сборной Самарской области по следж-хоккею и следж-хоккейной команды «Лада» стали почетными гостями матча Всероссийской хоккейной лиги между самарским ЦСК ВВС и «Рязанью-ВДВ», который проходил 28 января во Дворце спорта имени Высоцкого.

В первом вбрасывании приняли участие следж-хоккеисты, ветераны специальной военной операции: Самат Тимиров, награжденный Орденом мужества, и Сергей Артищев, награжденный медалью «За отвагу».

Две команды по следж-хоккею при профессиональных хоккейных клубах Самарской области были основаны зимой 2024 года. В 2025 году на базе сборной области появился профессиональный клуб СХК «Лада» (https://t.me/lada_sledge). В составе команд выступают ветераны СВО и лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: Самарский спорт