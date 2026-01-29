Участники СВО посетили хоккейный матч между ЦСК ВВС и «Рязанью-ВДВ» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе.
Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей
В 2026 году сразу в пяти школах искусств Самары появятся новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту «Семья».
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Стать участником Акции может любой житель Самары и области. Принести книги в дар можно до 13 февраля.
Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Участники СВО посетили хоккейный матч между ЦСК ВВС и «Рязанью-ВДВ» в Самаре

140
Игроки сборной региона по следж-хоккею и следж-хоккейной команды «Лада» стали почетными гостями матча, который проходил 28 января во Дворце спорта имени Высоцкого.

Игроки сборной Самарской области по следж-хоккею и следж-хоккейной команды «Лада» стали почетными гостями матча Всероссийской хоккейной лиги между самарским ЦСК ВВС и «Рязанью-ВДВ», который проходил 28 января во Дворце спорта имени Высоцкого.

В первом вбрасывании приняли участие следж-хоккеисты, ветераны специальной военной операции: Самат Тимиров, награжденный Орденом мужества, и Сергей Артищев, награжденный медалью «За отвагу».

Две команды по следж-хоккею при профессиональных хоккейных клубах Самарской области были основаны зимой 2024 года. В 2025 году на базе сборной области появился профессиональный клуб СХК «Лада» (https://t.me/lada_sledge). В составе команд выступают ветераны СВО и лица с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Фото: Самарский спорт 

Теги: Самара

