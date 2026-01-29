Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»

26 января в Самарской областной детской библиотеке стартовала X общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. (0+)

Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» – проводят её при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.

Вот уже десятый раз Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции и вдохновляет людей дарить друг другу хорошие книги. Бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком.

Ежегодно библиотека объявляет сбор книг в нуждающуюся организацию, где явно устарел фонд, ощутима нехватка книг или вообще отсутствуют книжные издания. И с каждым годом участников становится все больше и больше.

Сбор продлится до 13 февраля. По окончании сбора книги будут отсортированы по возрастам и торжественно переданы адресатам. В этом году по итогам Акции все собранные книги будут переданы Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б. П.

Стать участником Акции может любой житель города и области. Принести книги в дар можно по адресу г. Самара, ул. Невская, дом 8. В будни с 10:00 до 19:00 и в воскресенье с 10:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 – перерыв на санитарную обработку помещений).

Фото: pxhere.com