Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге

Находясь на маршруте патрулирования, на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Чапаевску: старший лейтенант полиции Николай Пучков и капитан полиции Сергей Олейников заметили на проезжей части стоящий большегруз.

Водитель транспортного средства пояснил, что из-за сильного мороза транспортное средство не заводится.



Полицейские, оценив высокую возможность создания аварийной ситуации при остановке в неположенном месте, а также неблагоприятные погодные условия, оперативно помогли мужчине привести большегруз в рабочее состояние.

Мужчина выразил благодарность полицейским за неравнодушие и оказанную помощь.



В свою очередь, госавтоинспекторы, убедившись в безопасности водителя, вернулись на маршрут патрулирования, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО