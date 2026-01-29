Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей

В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе – с праздником ДК поздравили нынешние и бывшие сотрудники, выпускники и воспитанники творческих коллективов, глава Куйбышевского района города Самары Алексей Пугачев, представители департамента культуры и молодежной политики администрации города.



Сегодня во Дворце культуры «Нефтяник» работает 36 творческих коллективов: хоровые, хореографические, театральные, спортивные, вокальные и фольклорные ансамбли, студия хореографии, хоровой коллектив, спортивные бальные танцы и др. Также для гостей здесь проводятся образовательные программы, культурные, музыкальные и творческие вечера, фестивали.



За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры были вручены дипломы Самарской Губернской Думы, Почетные грамоты и благодарности Министерства культуры Самарской области, Почетные грамоты Департамента культуры и молодежной политики и администрации Куйбышевского района. Особо были отмечены ветераны ДК «Нефтяник» – его первый директор Анна Егоровна Корка и руководитель театральной студии «Надежда» Людмила Елисеева. Детскому ансамблю русской песни «Веселушки» вручили диплом о присвоении звания «Образцовый художественный коллектив», а его руководителю Елене Гуляевой – благодарность «Агентства социокультурных технологий» за личный вклад в популяризацию народного творчества.

Фото: пресс-служба администрации Самары