Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре

Развитие строительной отрасли и вопросы градостроительного потенциала Самарской области стали ключевыми вопросами на форуме, который собрал руководителей ведущих строительных компаний, представителей ресурсоснабжающих организаций и Правительства региона.

Встреча стала открытой площадкой для обсуждения проблем и векторов развития отрасли. Правительство региона, по сути, перезапускает градостроительную политику. Меняются принципы взаимодействия власти и застройщиков. Цель изменений – существенно улучшить работу строительного комплекса, нарастить объемы ввода жилья и социальных объектов, повысить качество строительства, сделать городскую среду более комфортной и современной.

Ведущими спикерами встречи стали первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов, врио министра строительства Александр Фомин и врио министра градостроительства Андрей Грачев.

В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья.

Потенциальных инвесторов ждут новые площадки. Это «Самарское Заречье» — участок 114 гектаров, где рассматриваются варианты жилой застройки формата «Самара Сити», гольф-поля, конного клуба и автодрома по примеру «ИгораДрайв». Другой проект - «Кряж», 90,89 гектаров, ориентирован на современный жилой район с транспортной и социальной инфраструктурой, разнообразием жилья от комфорт-класса и выше.

Стартует и реновация исторического центра Самары. Проект охватит пять кварталов на улицах Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Рабочая и другие. Цель - сохранить архитектурную ценность и одновременно создать современное жильё и инфраструктуру. Проект включает обновление жилого фонда, сохранение фасадов ценных зданий, благоустройство и создание новых общественных пространств.



Чтобы сократить путь от идеи строительного проекта до ее воплощения, сделать все процедуры по оформлению документов более открытыми и прозрачными, Правительство региона в течение прошлого года разработало и утвердило новые региональные нормы градопроектирования, правила застройки и землепользования, сформировало единый документ территориального планирования.

Продолжается работа над цифровой системой, которая поможет сформировать градостроительный потенциал любого земельного участка и дать инвесторам всю необходимую информацию о нем фактически «в один клик».

Создан механизм «единого окна» - Центр содействия строительству, который помогает девелоперам в сборе информации и оформлении документов и значительно упрощает проведение необходимых процедур.

В свою очередь, Правительство региона призвало застройщиков при реализации проектов ставить на первое место комфорт жителей, уделять особое внимание озеленению, благоустройству, дворам и общественным территориям, не допускать чрезмерной плотности застройки.

Кроме того, приоритетами при проектировании новых жилых комплексов должно стать одновременное планирование улично-дорожной сети и применение современных и эстетичных архитектурных решений.

Фото: "Волжская коммуна"