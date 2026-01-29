Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Развитие строительной отрасли региона обсудили на форуме в Самаре

62
В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья. 

Развитие строительной отрасли и вопросы градостроительного потенциала Самарской области стали ключевыми вопросами на форуме, который собрал руководителей ведущих строительных компаний, представителей ресурсоснабжающих организаций и Правительства региона. 

Встреча стала открытой площадкой для обсуждения проблем и векторов развития отрасли. Правительство региона, по сути, перезапускает градостроительную политику. Меняются принципы взаимодействия власти и застройщиков. Цель изменений – существенно улучшить работу строительного комплекса, нарастить объемы ввода жилья и социальных объектов, повысить качество строительства, сделать городскую среду более комфортной и современной.  

Ведущими спикерами встречи стали первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов, врио министра строительства Александр Фомин и врио министра градостроительства Андрей Грачев.  

В этом году перед строительной отраслью стоит задача ввести порядка 1 700 миллиона квадратных метров жилья.  

Потенциальных инвесторов ждут новые площадки. Это «Самарское Заречье» — участок 114 гектаров, где рассматриваются варианты жилой застройки формата «Самара Сити», гольф-поля, конного клуба и автодрома по примеру «ИгораДрайв». Другой проект - «Кряж», 90,89 гектаров, ориентирован на современный жилой район с транспортной и социальной инфраструктурой, разнообразием жилья от комфорт-класса и выше. 

Стартует и реновация исторического центра Самары. Проект охватит пять кварталов на улицах Молодогвардейская, Красноармейская, Галактионовская, Рабочая и другие. Цель - сохранить архитектурную ценность и одновременно создать современное жильё и инфраструктуру. Проект включает обновление жилого фонда, сохранение фасадов ценных зданий, благоустройство и создание новых общественных пространств. 
 

Чтобы сократить путь от идеи строительного проекта до ее воплощения, сделать все процедуры по оформлению документов более открытыми и прозрачными, Правительство региона в течение прошлого года разработало и утвердило новые региональные нормы градопроектирования, правила застройки и землепользования, сформировало единый документ территориального планирования.  

Продолжается работа над цифровой системой, которая поможет сформировать градостроительный потенциал любого земельного участка и дать инвесторам всю необходимую информацию о нем фактически «в один клик». 

Создан механизм «единого окна» - Центр содействия строительству, который помогает девелоперам в сборе информации и оформлении документов и значительно упрощает проведение необходимых процедур. 

В свою очередь, Правительство региона призвало застройщиков при реализации проектов ставить на первое место комфорт жителей, уделять особое внимание озеленению, благоустройству, дворам и общественным территориям, не допускать чрезмерной плотности застройки. 

Кроме того, приоритетами при проектировании новых жилых комплексов должно стать одновременное планирование улично-дорожной сети и применение современных и эстетичных архитектурных решений. 

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Теги: Самара

Новости по теме
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026, 18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба. Политика
36
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная экономика» партии «Единая Россия».
29 января 2026, 18:39
В Самаре наградили участников экологической акции «Переработай батарейку — спаси ёжика»
В Самаре подвели итоги одной из самых массовых экологических акций региона. Мероприятие было организовано в рамках федерального партийного проекта «Зелёная... Политика
38
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
29 января 2026, 17:59
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период. Общество
104
В центре внимания
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
62
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
185
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
213
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
480
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
506
