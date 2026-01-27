В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире

31 января в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Где заканчивается этикет и начинается показуха» (16+). Ее прочитает бизнес-тренер и эксперт по деловому этикету и эффективной коммуникации Светлана Лазарева.

Почему одни встречи запоминаются на годы, а другие – хочется забыть уже на следующий день? Почему соблюдение всех правил не гарантирует тепла, а их нарушение иногда делает вечер по-настоящему живым?

В рамках выставки «Вечеринка» (18+) Светлана Лазарева предлагает посмотреть на этикет не как на набор формальностей, а как на язык внимания и уважения. Это разговор о застолье как древнейшем социальном ритуале, о дресс-коде как приглашении, а не экзамене, и о тонкой грани между воспитанностью и показухой. Через живые истории, неожиданные вопросы и диалог с аудиторией Светлана покажет, где правила действительно помогают общению, а где начинают мешать ему.

Гости узнают, зачем этикет нужен в современном мире и где он теряет смысл, как чувствовать формат вечеринки, гостей и события и почему главное правило – не «как правильно», а «как уместно».

Лекция будет полезна тем, кто ценит живое общение, любит встречи за общим столом и хочет чувствовать себя уверенно в любой социальной ситуации – без напряжения и лишней показухи.

31 января 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)