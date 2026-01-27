Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии

76
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии

Представители фракции и члены Правительства также представили результаты законотворческой работы.

Центральным итогом совместной законотворческой работы стала подготовка и корректировка федерального бюджета, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» в преддверии отчёта Кабмина в нижней палате парламента.

Он особо отметил конструктивную и экспертную роль фракции «Единой России», поправки которой позволили дополнительно направить свыше 174 миллиардов рублей на социально значимые направления. В их числе: усиление поддержки семей с детьми, помощь участникам СВО и их родным, ускорение капремонта школ, обновление инфраструктуры в научных организациях, продолжение газификации, строительство дорог, благоустройство сельских территорий.

«Многое также делается в рамках реализации народной программы. Десятки поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов — это объекты, которые в первую очередь повышают качество жизни людей. Работа ведётся в тесной координации с Правительством при плотном сотрудничестве с регионами. Такой подход в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы», — подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно остановившись на поддержке участников специальной военной операции и их семей, Михаил Мишустин напомнил, что «Единая Россия» инициировала целый пакет законов, расширивших социальную защиту бойцов.

«Среди предложений, уже ставших законами, — возможность близким участников СВО взять дополнительный отпуск при необходимости. Правительство поддержало и решение о бесплатном проезде к месту военно-врачебной экспертизы для военнослужащих», — сказал премьер-министр.

Закреплены льготы для детей военнослужащих после достижения совершеннолетия, введены льготы по госпошлине, а вернувшимся бойцам предоставлено право на бесплатное второе среднее профессиональное образование для трудоустройства.

«Госдума много внимания уделяет вопросам обучения и подготовки кадров. Например, выполняя поручение Президента, сообща с вами, предоставили абитуриентам больше возможностей для поступления на бюджетные места. Заказчиками целевого обучения теперь могут стать системообразующие крупные предприятия страны, также сельхозпредприятия, резиденты свободных экономических зон новых территорий», — пояснил он.

Также Михаил Мишустин отметил роль партии в других сферах: это и защита от навязанных платных подписок, и поддержка самозанятых, и совершенствование миграционного законодательства. По инициативе «Единой России» разработан и поддержан законопроект о введении передвижных аптечных пунктов для улучшения доступности лекарств.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что приоритетом в работе остаётся поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 — в прошлом году. Эта совместная работа важна и ценна», — подчеркнул Владимир Васильев.

В сложных экономических условиях Госдума большинством голосов приняла федеральный бюджет. За него проголосовали 349 депутатов.

«Принять бюджет таким количеством голосов в сложнейшей обстановке — важно. И это говорит о том, что у нас большой потенциал доверия в обществе и доверия у Правительства. Мы, безусловно, должны его умножать», — заявил руководитель фракции.

Вместе с бюджетным пакетом «Единая Россия» поддержала изменения в налоговом законодательстве и выстроила постоянный парламентский контроль за адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.

Прорабатывается вопрос и о выплате многодетным семьям единого пособия в случае, когда доход семей превышает установленные критерии. 

Отдельное внимание фракция уделяет подготовке кадров для высокотехнологичной экономики. Совместно с Правительством, научным и образовательным сообществом принят закон об эксперименте в трёх регионах, который позволяет девятиклассникам, поступающим в колледжи, сдавать два экзамена вместо четырёх.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
26 января 2026, 15:27
Спортивная борьба получила статус базового вида спорта в регионе: что это меняет?
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года. Политика
392
«На спорте»: единороссы Самарской области отметили День студента
26 января 2026, 11:16
«На спорте»: единороссы Самарской области отметили День студента
Отметим, что в следующие выходные в рамках партпроекта «Детский спорт» в Самаре состоится  первенство и турнир по волейболу для девушек до 19 лет. Общество
457
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
22 января 2026, 14:20
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
При поддержке партпроекта «Единой России» завершился региональный этап Всероссийской олимпиады по информатике. Учащиеся 9-11 классов продемонстрировали... Политика
811
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
107
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
378
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
413
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3288
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
572
Весь список