штрафы за неисполнение родительских обязанностей вырастут в несколько раз

Госдума готовит ужесточение ответственности для родителей, которые скрывают местонахождение детей, препятствуют общению с родственниками и игнорируют судебные решения. Инициатива касается административных санкций, действующих более десяти лет.

Поправки подготовлены в связи с тем, что нынешние меры, по оценке депутатов, не дают должного воспитательного эффекта. Речь идет о случаях, когда один из родителей отказывается сообщать, где находится ребенок, запрещает контакты с близкими или не исполняет вступившие в силу судебные акты, передает Коммерсантъ.

Сейчас статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от 2 до 3 тыс. руб. При повторном нарушении сумма увеличивается до 4–5 тыс. руб., также возможен административный арест сроком до пяти суток.